Ukraine-Situation "difficile" à Bakhmout où l'armée russe grignote du terrain

KYIV, 7 avril (Reuters) - La situation est "difficile" à Bakhmout où les forces russes, en plus grand nombre, concentrent leurs efforts pour prendre le contrôle de l'est de la ville, a déclaré vendredi un porte-parole de l'armée ukrainienne.

Moscou remporte "des succès tactiques à certains endroits" de Bakhmout mais au prix fort, a dit à Reuters le porte-parole du Groupe des forces orientales de l'Ukraine, Serhiy Cherevaty.

"La situation est difficile, l'ennemi concentre tous ses efforts pour s'emparer de Bakhmout. Cependant, il subit des pertes importantes et n'obtient pas de succès stratégique", a-t-il ajouté.

D'après le ministère britannique de la Défense, la Russie s'est emparée de la rive ouest de la rivière Bakhmoutka, qui servait de ligne de front à l'est de la ville, et menacent une des deux voies d'approvisionnement clé pour l'Ukraine.

"La Russie a fait de nouveaux progrès et a maintenant très probablement avancé dans le centre de la ville", a déclaré le ministère sur Twitter dans un point régulier sur la situation.

Bakhmout est depuis huit mois l'épicentre des affrontements entre l'armée ukrainienne et les forces russes, à la recherche d'un premier succès militaire depuis l'été dernier.

Mercredi, le président ukrainien Volodimir Zelensky, en visite en Pologne, a indiqué ne pas exclure que ses troupes se retirent de Bakhmout si elles risquaient d'être encerclées par les forces russes.

