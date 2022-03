Ukraine: Un référendum à Louhansk n'aurait aucune base légale, selon Kyiv

LVIV, Ukraine (Reuters) - L'Ukraine a déclaré dimanche que l'organisation par la Russie d'un référendum dans le territoire ukrainien occupé de Louansk n'aurait aucune base légale et appellerait une réponse forte de la communauté internationale.

Trois jours avant d'ordonner l'invasion de l'Ukraine le 24 février, le président russe Vladimir Poutine avait reconnu les régions rebelles ukrainiennes de Louhansk et de Donetsk comme des États indépendants, alors que le reste du monde considère qu'elles font partie de l'Ukraine.

"Je pense que dans un avenir proche, un référendum aura lieu sur le territoire de la république", a déclaré Leonid Pasechnik, le chef de la République populaire autoproclamée de Louhansk, cité par un média local. "Le peuple exercera son droit constitutionnel ultime et exprimera son opinion sur l'adhésion à la Fédération de Russie."

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a rejeté cette idée.

"Tous les faux référendums dans les territoires temporairement occupés sont nuls et non avenus et n'auront aucune validité juridique", a-t-il déclaré à Reuters. "Au lieu de cela, la Russie devra faire face à une réponse encore plus forte de la communauté internationale, accentuant encore son isolement mondial."

(Reportage Pavel Polityuk ; version française Elizabeth Pineau)