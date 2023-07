(Reuters) - Au moins quatre personnes ont été tuées par une frappe de missile russe menée dans la nuit de mercredi à jeudi contre un immeuble résidentiel de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, et les secouristes fouillaient les décombres à la recherche de victimes ou de survivants, ont annoncé les autorités.

Trente-deux personnes ont été blessées, dont un enfant, et les opérations de secours se poursuivent, a indiqué le ministère ukrainien de l'Intérieur dans un communiqué.

Les services d'urgence disent avoir réussi à sauver sept personnes des décombres et à en évacuer 64 autres.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a attaqué Lviv avec dix missiles Kalibr lancés depuis la mer Noire, dont sept ont été abattus.

Le président Volodimir Zelensky a publié en ligne une vidéo d'une minute montrant des bâtiments dont le toit et les étages supérieurs ont été détruits, et des sauveteurs cherchant des survivants dans les décombres.

"Malheureusement, il y a des blessés et des morts. Mes condoléances aux familles", a déclaré Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram.

"Il y aura certainement une réponse contre l'ennemi. Une qui se remarquera", a-t-il ajouté.

Le maire de Lviv, Andri Sadovy, a rapporté que plusieurs explosions avaient été entendues dans la ville et qu'il s'agissait de l'attaque la plus importante sur la zone depuis plus de 16 mois.

Lviv est éloignée des lignes de front et se situe à environ 70 km de la frontière avec la Pologne, membre de l'Otan. La ville comptait 700.000 habitants avant l'invasion de la Russie et sa population a augmenté depuis, alors que les Ukrainiens fuyaient les combats dans d'autres parties du pays.

(Reportage Olena Harmash et Anna Pruchnicka ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)