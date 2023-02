Ukraine-Volodimir Zelensky souhaite tout faire pour remporter la victoire cette année

par Olena Harmash

KYIV, 24 février (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi être prêt à tout faire "pour remporter la victoire cette année", alors que la guerre en Ukraine entre vendredi dans sa deuxième année, sans qu'une issue soit perceptible à ce que la Russie présente comme une "opération militaire spéciale" et que Kyiv et les Occidentaux dénoncent comme une invasion.

Le chef d'État de 45 ans s'est adressé, dans la matinée froide et nuageuse de Kyiv, aux membres des forces armées ukrainiennes et à une petite assemblée de dignitaires sur la place Sainte-Sophie.

"Je veux dire à tous ceux d'entre vous qui se battent pour l'Ukraine (....) Je suis fier de vous. Nous sommes tous, chacun et chacune, fiers de vous !"

Volodimir Zelensky s'est exprimé au cours d'une cérémonie de 30 minutes, étouffant son émotion alors qu'il décernait des titres de Héros de l'Ukraine à des soldats.

Le chef d'État avait les larmes aux yeux lorsque l'orchestre a joué l'hymne national, et les personnes présentes ont suivi une minute de silence.

Volodimir Zelensky reste très populaire en Ukraine. Il communique avec la population par le biais de messages quotidiens filmés sur un smartphone et s'efforce de maintenir le soutien international sous forme d'aides financières et d'armes.

Il a également remis des récompenses d'État aux aumôniers militaires du monastère historique Laure des Grottes de Kyiv, a rendu visite à des soldats blessés dans un hôpital et a reçu le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

La Pologne a permis à des millions de réfugiés de traverser l'Ukraine au début de la guerre et s'est montrée un proche allié tout au long du conflit.

Varsovie a annoncé vendredi avoir livré à Kyiv un premier lot de quatre chars Leopard.

"NOUS N'AVONS PAS DORMI DEPUIS"

Alors que le pays entre dans sa deuxième année de conflit, le bureau présidentiel a publié un discours spécial de près de 15 minutes intitulé "L'année de l'invincibilité".

"Il y a un an aujourd'hui, de ce même endroit, vers sept heures du matin, je me suis adressé à vous lors d’une brève allocution qui n'a duré que 67 secondes", a dit Volodimir Zelensky.

"Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout (...) C'est ainsi que tout a commencé le 24 février 2022. Le jour le plus long de notre vie. Le jour le plus difficile de notre histoire récente. Nous nous sommes réveillés tôt et n'avons pas dormi depuis."

Les responsables militaires occidentaux estiment les pertes des deux côtés à plus de 100.000 tués ou blessés. On craint également la mort de dizaines de milliers de civils, tandis que des millions de personnes ont fui la menace des combats.

"Presque tout le monde a au moins un contact dans son téléphone qui ne décrochera plus jamais", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Nous résistons à toutes les menaces, aux bombardements, aux bombes à fragmentation, aux missiles de croisière, aux drones kamikazes, aux coupures de courant et au froid. Nous sommes plus forts que cela", a-t-il dit. "Nous n'avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année !"

