Ukraine: Xi Jinping soutient l'initiative de dialogue franco-allemande, dit l'Elysée

PARIS (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a apporté son soutien aux efforts menés par la France et l'Allemagne pour trouver une solution à la crise ukrainienne, au cours d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, a déclaré mercredi l'Elysée.

Les médias officiels chinois avaient rapporté un peu plus tôt que Xi Jinping était convenu avec son homologue français que tous les acteurs de cette crise doivent privilégier le dialogue pour aboutir à une solution diplomatique.

"Les présidents ont échangé sur la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la baisse des tensions et du règlement de la crise par le dialogue", dit également l'Elysée dans un communiqué.

"Le président chinois a salué l'action de la France et de l'Allemagne dans le cadre du Format Normandie et rappelé son plein soutien à la mise en oeuvre des Accords de Minsk", ajoute la présidence française.

Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont rendus l'un après l'autre à Moscou et à Kiev au cours des dix derniers jours pour tenter de relancer les accords signés dans la capitale biélorusse en 2014 et 2015.

Négociés en "format Normandie" (France, Allemagne, Russie, Ukraine) pour mettre fin à la guerre entre l'armée ukrainienne et les sécessionnistes russophones du Donbass, soutenus par Moscou, ces protocoles qui prévoient notamment une autonomie élargie des régions de l'Est de l'Ukraine sont restés très largement lettre morte.

Il s'agit d'un des aspects des discussions actuellement menées entre les pays occidentaux, l'Ukraine et la Russie, qui réclame par ailleurs des "garanties de sécurité" aux Etats-Unis et à l'Otan, dont celle que Kiev n'intégrera jamais l'Alliance atlantique.

Alors que la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a appelé mercredi Vladimir Poutine à reconnaître les républiques autoproclamées du Donbass, Emmanuel Macron a souligné auprès de Xi Jinping "l'importance du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", indique l'Elysée.

