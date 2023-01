Ukraine-Zelensky appelle l'Onu à agir face aux "déportations forcées"

26 janvier (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a exhorté mercredi un haut représentant des Nations unies à contribuer à trouver une solution contre la déportation forcée en Russie de milliers d'adultes et d'enfants, que Kyiv dénonce comme une conséquence grave de la guerre lancée par Moscou il y a onze mois.

"La discussion s'est focalisée avant tout sur nos ressortissants que les occupants ont déportés vers la Russie", a déclaré Volodimir Zelensky à propos de l'entretien qu'il a eu dans la journée avec le Haut-Commissaire de l'Onu pour les réfugiés, Filippo Grandi.

"Ce sont nos adultes, ce sont nos enfants. Un mécanisme est nécessaire pour les protéger et pour les ramener, et pour que tous les responsables de ces déportations rendent des comptes", a-t-il poursuivi dans une allocution vidéo quotidienne. "Je suis certain que les institutions de l'Onu peuvent montrer leur leadership pour résoudre cette question".

Kyiv dénonce depuis des mois les déportations massives d'Ukrainiens vers la Russie, souvent dans des régions recluses situées à des milliers de kilomètres. Moscou nie toute mauvaise intention et dit qu'il s'agit d'évacuations.

Volodimir Zelensky a qualifié de génocide ce qu'il a présenté comme des mesures de Moscou destinées à maintenir ces personnes captives et à les forcer à accepter la citoyenneté russe. D'après un portail officiel ukrainien, intitulé Enfants de la guerre, 459 enfants ont été tués et 916 autres blessés depuis le début de la guerre le 24 février dernier. Il fait par ailleurs état de la déportation de plus de 14.700 enfants.

Le département d'Etat américain évalue le nombre de déportés ukrainiens à plus de 900.000, possiblement 1,6 million de personnes, dont 260.000 enfants. (Rédigé par Elaine Monaghan et Ron Popeski; version française Jean Terzian)