Ukraine-Zelensky craint l'utilisation par la Russie d'armes chimiques

12 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi que la Russie pourrait utiliser des armes chimiques en Ukraine et a appelé les Occidentaux à imposer de fortes sanctions contre Moscou afin de dissuader celui-ci d'envisager une telle hypothèse.

Des rumeurs ont fait état lundi d'un recours à des armes chimiques contre la ville portuaire de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, assiégée par l'armée russe.

"Je voudrais rappeler aux dirigeants mondiaux que la possible utilisation d'armes chimiques par l'armée russe a déjà été discutée", a déclaré Volodimir Zelensky dans son allocution quotidienne.

"Il est nécessaire de réagir à l'agression russe avec plus de dureté et de rapidité", a-t-il ajouté, sans évoquer une quelconque utilisation d'armes chimiques par la Russie jusqu'à présent. (Reportage Bogdan Kochubey à Lviv et Ronald Popeski à Winnipeg; version française Jean Terzian)