KYIV/STOCKHOLM, 19 août (Reuters) -

L'Ukraine a entamé des discussions avec la Suède concernant la livraison d'avions de chasse Gripen, a déclaré samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky après une rencontre avec le Premier ministre suédois près de Stockholm.

Le président a également évoqué le projet ukrainien de lancer une production locale de véhicules de combat CV-90 dès que possible.

Outre le chef du gouvernement Ulf Kristersson, Volodimir Zelinsky doit rencontrer la famille royale et d'autres responsables qu'il dit vouloir remercier pour leur soutien à son pays depuis l'invasion russe.

Dans un message posté sur Telegram annonçant sa visite, le président ukrainien évoque comme sujets de discussion la coopération bilatérale, en particulier dans l'industrie de la défense, l'intégration européenne de l'Ukraine et la sécurité commune dans l'espace euro-atlantique".

Cette visite en Suède intervient un an et demi après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, en février 2022, et au moment où la Suède est sur le point de rejoindre l'Otan, de même que sa voisine, la Finlande. (Reportage Dan Peleschuk à Kyiv et Supantha Mukherjee à Stockholm ; version française Elizabeth Pineau)