Ukraine-Zelensky évoque l'hypothèse de discussions avec la Russie en Israël

21 mars (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche qu'Israël oeuvrait à organiser des discussions de paix à haut niveau entre Kiev et Moscou, laissant aussi entendre que ces pourparlers pourraient avoir lieu à Jérusalem.

S'exprimant dans une vidéo quotidienne à l'adresse des Ukrainiens après une prise de parole par visioconférence devant le parlement israélien, Volodimir Zelensky a indiqué que le Premier ministre israélien Naftali Bennett essayait d'agir comme intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie.

"Bien sûr, Israël a ses intérêts, sa stratégie pour protéger ses citoyens. Nous comprenons tout cela", a-t-il dit depuis son bureau.

"Le Premier ministre israélien M. Bennett essaie de trouver un moyen de tenir des discussions. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Nous sommes reconnaissants de ses efforts pour que tôt ou tard nous débutions des discussions avec la Russie, peut-être à Jérusalem", a-t-il ajouté.

Au cours de la semaine écoulée, Naftali Bennett a intensifié ses efforts pour rapprocher Kiev et Moscou, s'entretenant à plusieurs reprises avec Volodimir Zelensky et avec le président russe Vladimir Poutine. Il s'est rendu secrètement à Moscou la semaine dernière pour y rencontrer le chef du Kremlin. (Reportage Ron Popeski, Lidia Kelly et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian)