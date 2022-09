Ukraine : nous avons montré que nous pouvons vaincre les Russes, nous avons besoin de plus d'armes

Plus tôt dans la journée de samedi, Moscou a abandonné son principal bastion dans le nord-est de l'Ukraine dans un effondrement soudain de l'une des principales lignes de front de la guerre après que les forces ukrainiennes aient effectué une avancée rapide.

M. Kuleba, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue allemande Annalena Baerbock, a déclaré que certains alliés avaient initialement hésité à envoyer des armes, invoquant le risque de contrarier le président russe Vladimir Poutine.

"Maintenant, Dieu merci, nous n'entendons plus cet argument ... nous avons démontré que nous sommes capables de vaincre l'armée russe. Nous le faisons avec des armes qui nous ont été données", a-t-il déclaré.

"Et donc je le répète : plus nous recevrons d'armes, plus vite nous gagnerons, et plus vite cette guerre prendra fin."

Bien que l'Allemagne ait envoyé des obusiers automoteurs à l'Ukraine, Kiev veut également des chars de combat principal Leopard, des véhicules de combat d'infanterie Marder et des chars antiaériens Gepard.

Kuleba, qui a critiqué par le passé l'Allemagne pour ce qu'il appelle sa lenteur à envoyer des armes, s'est plaint que l'Ukraine payait le prix des débats internes.

"Chaque jour, pendant que quelqu'un à Berlin réfléchit, prend des conseils ou consulte pour savoir s'il faut donner des chars ou non ... quelqu'un meurt en Ukraine, parce que le char n'est pas arrivé", a-t-il déclaré.

Baerbock a promis une aide militaire supplémentaire et n'a pas exclu la livraison de chars de combat principal de style occidental.

"Je sais que le temps est compté", a-t-elle déclaré. "Les prochaines semaines et les prochains mois seront cruciaux".