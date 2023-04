Un allié du président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que le monde était probablement au bord d'une nouvelle guerre mondiale et que les risques d'une confrontation nucléaire augmentaient.

"Le monde est décroché et est très probablement au bord d'une nouvelle guerre mondiale", a déclaré Dmitri Medvedev, vice-président du puissant conseil de sécurité de M. Poutine, lors d'une conférence à Moscou.

Il a ajouté que cette nouvelle guerre mondiale n'était pas inévitable, mais que les risques d'une confrontation nucléaire étaient croissants et plus graves que les préoccupations liées au changement climatique.

M. Poutine estime que le monde est confronté à la décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Il considère la guerre en Ukraine comme une bataille existentielle contre un Occident agressif et arrogant, et a déclaré que la Russie utiliserait tous les moyens disponibles pour se protéger contre tout agresseur.

Les États-Unis et leurs alliés ont condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'ils considèrent comme un accaparement impérial du territoire. L'Ukraine a promis de se battre jusqu'à ce que toutes les troupes russes se retirent de son territoire et affirme que la rhétorique russe sur la guerre nucléaire vise à intimider l'Occident pour qu'il réduise son aide militaire.