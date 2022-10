Un avion militaire s'écrase sur un immeuble dans le sud de la Russie

17 octobre (Reuters) - Un avion militaire russe s'est écrasé lundi sur un immeuble résidentiel à Ieïsk, ville du sud de la Russie sur les bords de la mer d'Azov, provoquant un gigantesque incendie, rapportent les agences russes en citant des témoins et les autorités.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une grande boule de feu sortir d'un immeuble.

Selon Interfax, qui cite les services d'urgence, au moins cinq étages de l'immeuble sont en feu et les étages les plus élevés se sont effondrés. Quelque 45 appartements sont affectés par l'incendie, ajoute l'agence.

Aucun bilan humain n'a encore été communiqué.

Selon l'agence Ria, qui cite le ministère de la Défense, l'avion qui s'est écrasé est un bombardier tactique Soukhoï Su-34 qui avait décollé d'un aérodrome militaire pour un vol d'entraînement.

L'agence Tass écrit de son côté que le moteur de l'appareil a pris feu, sans plus d'explication, et que le pilote a pu s'éjecter.

Une enquête criminelle a été ouverte pour "déterminer les circonstances et la cause du crash", a fait savoir le comité d'enquête russe dans un communiqué. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)