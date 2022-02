Un cargo russe intercepté dans la Manche dans le cadre des sanctions contre Moscou

par Pascal Rossignol

BOULOGNE-SUR-MER, 26 février (Reuters) - La France a intercepté dans la nuit de vendredi à samedi un cargo russe en application des sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie après l'opération militaire lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine, a déclaré le ministère de l'Economie et des Finances.

Le "Baltic Leader", qui transporte des véhicules et se dirigeait vers Saint-Pétersbourg, a été dérouté vers le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) entre 03h00 et 04h00 du matin (02h00 et 03h00 GMT), a précisé la capitaine Véronique Magnin, de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Il est "fortement soupçonné d'être lié aux intérêts russes visés par les sanctions", a-t-elle déclaré.

Le département américain du Trésor a placé ce navire sur liste noire car il appartient selon lui à une filiale de la banque russe Promsvyazbank, visée par les sanctions occidentales imposées à Moscou après son invasion de l'Ukraine.

Le directeur général de la banque, Piotr Fradkov, est le fils de Mikhaïl Fradkov, ancien chef des services de renseignement et ancien Premier ministre sous la présidence de Vladimir Poutine. Piotr Fradkov est lui-même la cible de sanctions américaines.

Dans un commentaire adressé à Reuters, Promsvyazbank a déclaré que sa filiale ne possédait plus le Baltic Leader, assurant qu'il avait été acheté par une autre entité avant l'instauration de sanctions.

Dans un communiqué, le ministère français de l'Economie a déclaré que le navire était la propriété de PSB Lizing, filiale de Promsvyazbank.

Bercy a ajouté que le cargo avait été soumis à quai à un contrôle douanier dans le cadre d'une opération conduite avec les autorités américaines. L'équipage s'est montré coopératif, a déclaré Véronique Magnin.

L'ambassade de Russie à Paris a adressé une note de protestation au Quai d'Orsay. Elle a précisé que les marins du Baltic Leader avaient été autorisés à se déplacer librement dans le port.

(Reportage Pascal Rossignol avec Tassilo Hummel et la rédaction de Moscou, rédigé par Tassilo Hummel et Christian Lowe, Laetitia Volga et Jean-Stéphane Brosse)