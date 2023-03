Un couple de pilotes ukrainiens en Arizona pour piloter des simulateurs militaires - un fonctionnaire américain

Les États-Unis et leurs alliés ont inondé l'Ukraine d'armes, des missiles Javelin aux lance-roquettes HIMARS, mais les alliés occidentaux n'ont pas promis à l'Ukraine des jets sophistiqués et les plus grands drones armés.

"Cet événement nous permet de mieux aider les pilotes ukrainiens à devenir des pilotes plus efficaces et de mieux les conseiller sur la manière de développer leurs propres capacités", a déclaré le responsable de la défense, sous couvert d'anonymat.

L'"événement de familiarisation" de l'Arizona facilitera le dialogue entre le personnel ukrainien et américain et donnera l'occasion d'observer le fonctionnement de l'armée de l'air américaine, a précisé le responsable de la défense.

Bien qu'il s'agisse du premier événement de ce type, il existe un solide dialogue militaire à militaire en cours avec l'Ukraine. D'autres alliés ont également organisé des événements similaires dans le passé, a déclaré le fonctionnaire.

Le fonctionnaire n'a pas précisé depuis combien de temps les Ukrainiens se trouvaient dans l'État du Sud-Ouest.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il n'y avait aucune mise à jour concernant les promesses d'avions de chasse F-16 à l'Ukraine.

Les États-Unis n'ont pas commencé à former les Ukrainiens aux F-16, a déclaré mardi Colin Kahl, sous-secrétaire à la défense pour la politique, aux membres de la Chambre des représentants.

La formation sur les équipements militaires, tant pour leur utilisation que pour leur maintenance, a été un indicateur avancé d'un transfert potentiel.

M. Kahl a fait ces remarques lors d'une audience axée sur la surveillance de l'aide militaire de près de 32 milliards de dollars que l'administration du président Joe Biden a fournie à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie il y a un an, notamment des drones, des systèmes d'artillerie à longue portée et des capacités de défense aérienne.

L'évaluation du Pentagone, même pour la livraison la plus rapide des F-16 et la formation simultanée, est de 18 mois, "donc vous ne gagnez pas vraiment de temps en commençant la formation tôt", a déclaré Kahl au panel.

Pour compliquer les choses, il n'y a pas de flotte claire que l'Ukraine pourrait obtenir, selon Kahl. "Ils pourraient finir par obtenir des Tornados britanniques ou des Gripens (suédois) ou des Mirage (français), donc vous ne voudriez pas les former sur des F-16", a-t-il dit.

NBC News a rapporté la présence du pilote en Arizona plus tôt samedi.