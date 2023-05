Un homme politique russe de haut rang a déclaré que les trois drones abattus mardi au-dessus de Moscou l'avaient été dans la banlieue huppée de Rublyovka, où le président Vladimir Poutine possède une résidence officielle.

Le ministère russe de la défense a déclaré plus tôt que les défenses aériennes avaient détruit les huit drones utilisés dans l'attaque, qu'il a imputée à l'Ukraine. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que deux personnes avaient été blessées dans l'attaque, mais qu'aucun décès n'avait été signalé.

Dans un message publié sur Telegram, Alexander Khinshtein, membre éminent du parlement russe appartenant au bloc au pouvoir Russie unie, a déclaré que trois drones avaient été abattus au-dessus de trois villages de Rublyovka, dont l'un est situé à seulement 10 minutes de route de la résidence de M. Poutine à Novo-Ogaryovo.

Le comité d'enquête russe, qui a commencé à enquêter sur l'attaque de drone, a confirmé que des drones avaient été abattus au-dessus du district d'Odintsovsky, qui comprend Rublyovka.

Rublyovka, une mosaïque de résidences d'élite situées dans les forêts à l'ouest de Moscou et dont les prix de l'immobilier étaient autrefois parmi les plus élevés au monde, abrite une grande partie de l'élite politique, économique et culturelle de la Russie.

Outre M. Poutine, l'ancien président Dmitri Medvedev et le Premier ministre Mikhail Mishustin posséderaient des maisons à Rublyovka, de même que de nombreux hommes d'affaires russes parmi les plus riches.

Dans une déclaration publiée sur Telegram par son service de presse, le patron des mercenaires du groupe Wagner, Evgeniy Prigozhin, a imputé les frappes de drones à de hauts responsables militaires vivant dans la banlieue.

M. Prigozhin, connu pour son langage direct, émaillé de jurons, a présenté à plusieurs reprises les habitants de Rublyovka comme une élite déconnectée, insuffisamment engagée dans la campagne ukrainienne, et a rejeté sur les hauts gradés la responsabilité des échecs de la Russie sur le champ de bataille.

"Pourquoi autorisez-vous ces drones à voler jusqu'à Moscou ? Qui se soucie qu'ils volent vers vos maisons à Rublyovka ! Laissez vos maisons brûler", a déclaré M. Prigozhin.

Un collaborateur du président ukrainien a nié que Kiev était directement impliqué dans l'attaque de drone de mardi contre Moscou, mais il a déclaré que l'Ukraine observait avec intérêt les événements et prévoyait une augmentation de ce type d'attaques.