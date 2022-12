Un deuxième haut fonctionnaire de Kherson nommé par la Russie est blessé dans sa voiture

Il y a cinq semaines, Kirill Stremousov, un autre chef adjoint de l'administration de Kherson installée par les Russes, a été tué dans un accident de voiture après que son chauffeur ait tenté d'éviter de heurter un camion, selon les autorités.

Peu après, Moscou a ordonné à ses troupes de se retirer de la partie occidentale de la province de Kherson, sur la rive ouest du fleuve Dnipro, qui était occupée depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et annexée par celle-ci en octobre.

Moscou qualifie sa guerre en Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à dégrader l'armée ukrainienne et à éliminer ce qu'elle considère comme une menace potentielle contre sa propre sécurité. L'Ukraine et ses alliés qualifient la guerre qui a débuté fin février d'acte d'agression non provoqué.

Lundi, le ministre nommé par la Russie, Vadim Ilmiyev, a déclaré que Bulyuk était dans un état stable.

"Le conducteur de la voiture est mort sur place", a-t-il déclaré, selon Interfax. "D'après mes informations, une mine directionnelle a explosé - la voiture a brûlé".

Il n'était pas clair si des explosifs avaient été attachés à la voiture. De nombreux fonctionnaires des administrations d'occupation nommées par la Russie ont été tués ou blessés ces derniers mois. Le gouvernement de Kiev a refusé de dire si les attaques étaient l'œuvre de partisans ukrainiens.

Anton Gerashchenko, un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, a déclaré dans un message sur l'application de messagerie Telegram que la voiture de Bulyuk avait explosé près de son domicile dans la ville de Skadovsk, et n'a pas caché qu'il approuvait l'attaque contre un "traître" et un "collaborateur".

Le retrait de la Russie de l'ouest de Kherson et de la capitale régionale du même nom est le plus grand revers qu'elle ait subi dans l'une des quatre provinces ukrainiennes que Moscou a cérémonieusement déclarées en octobre comme étant une partie éternelle de la Russie, bien qu'elle ne contrôle pleinement aucune d'entre elles.

Le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est engagé à expulser les forces russes de tous les territoires qu'elles ont occupés.