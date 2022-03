Un fonctionnaire du Trésor américain constate une légère hausse du financement illicite par crypto-monnaie, mais les transactions sont peu nombreuses.

Nellie Liang, sous-secrétaire du Trésor pour les finances intérieures, a déclaré que l'état actuel des actifs numériques ne serait pas assez important pour faire fonctionner une économie, et que l'écosystème est trop peu développé pour que les individus puissent efficacement échapper aux sanctions en utilisant ces actifs.

"La taille des transactions que nous avons vues est assez faible", a déclaré Liang dans une interview à Reuters. "Bien sûr, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout voir, mais il y a une assez grande surveillance. À ce stade, nous ne voyons tout simplement pas que cela pourrait être utilisé à grande échelle pour échapper aux sanctions."

M. Liang a déclaré que le Trésor étudie la question depuis des années, et que les économies avancées du Groupe des Sept et d'autres pays ont également fait part de leurs préoccupations quant à l'utilisation des actifs numériques pour le financement illicite, ce qui rend impérative une application efficace de la loi.

"Les gens en sont très conscients et y prêtent attention", a-t-elle déclaré. "Bien qu'elle augmente parce que l'utilisation des crypto-monnaies se développe, sa part en tant que moyen de financement illicite n'est nulle part aussi importante que la simple utilisation d'espèces."

Au début du mois, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est engagée à combler les lacunes potentielles des sanctions sévères imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine le 24 février, et a déclaré que des lois contre le blanchiment d'argent étaient en place pour empêcher les membres de l'élite russe d'utiliser les cryptomonnaies pour échapper à ces mesures.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" qui ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin.

Malgré les assurances répétées des responsables de l'administration Biden selon lesquelles les crypto-monnaies ne pourraient pas être utilisées à grande échelle pour aider la Russie à contourner les sanctions, plusieurs législateurs démocrates, dont la sénatrice Elizabeth Warren, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les oligarques russes pourraient se tourner vers les plateformes d'actifs numériques, ayant été exclus du système financier traditionnel.

Mme Warren, ainsi que 10 autres sénateurs démocrates, ont présenté jeudi un projet de loi qui permettrait au président de sanctionner les sociétés de cryptomonnaies étrangères qui font des affaires avec des entités russes sanctionnées et de les empêcher de faire des transactions avec des clients américains.

Mme Liang, qui dirigera les efforts du Trésor pour mettre en œuvre le récent décret du président Joe Biden sur les cryptomonnaies, a déclaré qu'elle n'avait pas encore vu la législation.

Ce décret ordonnait au Trésor, au ministère de la Justice et à d'autres agences d'étudier les ramifications juridiques et économiques de la création d'une monnaie numérique de banque centrale américaine et de rédiger des rapports sur le rôle que les cryptomonnaies joueront dans l'évolution du paysage des paiements.