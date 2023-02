Un garde de l'ambassade britannique qui a espionné pour la Russie emprisonné pendant 13 ans

Le tribunal a entendu que David Ballantyne Smith, 58 ans, a collecté des informations confidentielles pendant plus de trois ans, y compris des communications gouvernementales "secrètes" avec Boris Johnson, alors Premier ministre, et d'autres documents sensibles.

Smith a plaidé coupable en novembre de huit infractions à la loi sur les secrets officiels, dont une accusation relative à la transmission d'informations au général major Sergey Chukhrov, l'attaché militaire russe à Berlin, en novembre 2020.

Les sept autres chefs d'accusation portent sur la collecte d'informations qui pourraient être utiles à la Russie, dont quatre concernent un officier du MI5 se faisant passer pour "Dmitry", un ressortissant russe qui était censé fournir une assistance à la Grande-Bretagne.

En début de semaine, Smith a déclaré à la cour qu'il était "dégoûté de moi-même et honteux de ce que j'ai fait" et qu'il avait commencé à collecter des informations confidentielles lors d'une dispute avec des collègues et alors qu'il souffrait de dépression.

Il a déclaré avoir filmé les documents après avoir bu "sept pintes de bière", ajoutant : "Cela semblait être une bonne idée à l'époque". Mais il a déclaré qu'il n'avait pas transmis les documents à qui que ce soit car "ce serait porter sciemment atteinte au Royaume-Uni".