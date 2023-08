Un général américain déclare que l'Ukraine recevra bientôt des avions de combat F16

Aujourd'hui à 22:38 Partager

Le plus haut gradé américain a déclaré jeudi que l'Ukraine devrait bientôt recevoir des avions de combat F-16 et que sa contre-offensive contre l'invasion russe se déroulait lentement et n'était que partiellement couronnée de succès.

Le président de l'état-major interarmées, Mark Milley, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si la contre-offensive avait échoué. "F-16. Les choses avancent, en fait. Un programme d'entraînement est en place et ils recevront probablement des F-16 ... dans un avenir assez proche", a déclaré Mark Milley, président de l'état-major interarmées, lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision jordanienne de service public Al-Mamlaka. Le président ukrainien Volodomyr Zelenskiy a récemment déclaré avoir reçu des promesses de livraison de F-16 de la part du Danemark et des Pays-Bas, affirmant que ces appareils renforceraient les défenses aériennes de l'Ukraine et contribueraient à sa contre-offensive contre les forces russes. M. Milley a déclaré que la contre-offensive devait faire face à d'importants renforts russes et qu'il fallait de nombreux mois pour préparer des champs de mines, des fossés pour les chars et des obstacles pour les chars à dents de dragon "dans un ensemble très complexe de préparations défensives à travers lesquelles les Ukrainiens se battent [...]. "Les Ukrainiens disposent encore d'une puissance de combat importante ; ce n'est pas encore fini", a-t-il déclaré. "Je pense donc qu'il est franchement trop tôt pour dire si l'opération a réussi ou échoué. "Il est clair qu'elle a partiellement réussi jusqu'à présent. La vitesse à laquelle l'offensive a été lancée est plus lente que ce que les planificateurs avaient prévu", a ajouté M. Milley lors de l'entretien à Amman. Les forces ukrainiennes reçoivent un entraînement intensif dans diverses régions d'Europe sur "le commandement et le contrôle des formations offensives et des manœuvres d'armes combinées, ainsi que sur le franchissement d'obstacles complexes qui renforceront leurs capacités", a déclaré le général quatre étoiles de l'armée américaine. "Encore une fois, c'est sanglant, c'est long et c'est lent. Et nous l'avions prédit il y a plusieurs mois", a-t-il ajouté. Washington réfléchit toujours à la fourniture de systèmes de missiles tactiques de longue portée de l'armée, connus sous le nom d'ATACMS, que l'Ukraine souhaite obtenir et qui peuvent atteindre les lignes ennemies, y compris la Russie, a déclaré M. Milley à Al-Mamlaka. "Ils ont obtenu de l'artillerie à longue portée avec le système de roquettes à lanceur multiple guidé (GMLRS) et les Britanniques ont fourni d'autres types de capacités que d'autres pays possèdent également. Ils ont donc reçu beaucoup d'artillerie", a-t-il déclaré. "Mais l'ATACMS est un sujet controversé. "Pour de nombreuses raisons, ils ne les ont pas encore reçus. Ils sont toujours sur la table. Le président Biden n'a pas encore dit oui ou non", a ajouté M. Milley. M. Milley, qui devrait prendre sa retraite dans le courant de l'année, a une nouvelle fois mis en garde contre la probabilité d'une victoire militaire ukrainienne à court terme, tout en soulignant la possibilité d'une solution politique pour mettre fin aux combats. "Il s'agit d'une offensive qui dure depuis environ huit semaines. Elle est très sanglante, lente, elle fait beaucoup de victimes et elle est très difficile. L'idée d'expulser militairement deux ou trois cent mille soldats russes sera donc très difficile à mettre en œuvre. "Une autre façon de sortir de cette situation est de passer par des négociations et c'est peut-être ce qui se passera aussi.