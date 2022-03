Un hélicoptère de l'ONU s'écrase dans l'est du Congo avec 8 personnes à bord, l'armée accuse les rebelles.

Parmi eux, six membres d'équipage de l'armée pakistanaise et deux militaires - un de Russie et un de Serbie. On ne sait pas encore s'il y a des survivants, a déclaré la mission, connue sous le nom de MONUSCO, dans un communiqué.

L'hélicoptère s'est écrasé dans une zone où des combats se déroulent actuellement entre l'armée congolaise et un groupe rebelle connu sous le nom de M23.

L'armée congolaise a déclaré que l'hélicoptère avait été abattu par les rebelles, ce que le porte-parole du M23 a démenti. La MONUSCO n'a pas indiqué la cause du crash et a déclaré que des enquêtes étaient en cours.

L'armée voisine de l'Ouganda est également entrée dans la mêlée et a déclaré avoir tué mardi 14 combattants du M23 près de la frontière avec le Congo.

"Ce soir, ils (le M23) nous ont attaqués, ils ont bombardé le côté ougandais et certaines maisons civiles ont été détruites, nos forces ont répondu et 14 rebelles ont été tués, sept ont été faits prisonniers de guerre", a déclaré le porte-parole militaire ougandais, le brigadier Felix Kulayigye, ajoutant qu'un de ses soldats est également mort dans les combats.