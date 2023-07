Un journaliste et un avocat russes de renom attaqués en Tchétchénie

Une éminente journaliste russe et un avocat ont été attaqués et grièvement blessés après que plusieurs hommes masqués ont forcé leur voiture à s'arrêter mardi dans la région russe de Tchétchénie, ont déclaré l'employeur de la journaliste et des groupes de défense des droits dans des communiqués.

Yelena Milashina, journaliste bien connue du journal Novaya Gazeta, qui a perdu sa licence en Russie, se rendait à Grozny, la capitale tchétchène, depuis l'aéroport local avec Alexander Nemov, un avocat, lorsqu'ils ont été attaqués. Mme Milashina et M. Nemov, qui avaient prévu d'assister à une audience du tribunal plus tard dans la journée de mardi, sont actuellement hospitalisés à Grozny. Les autorités tchétchènes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Les agresseurs ont rasé la tête de Mme Milashina, lui ont cassé plusieurs doigts et lui ont recouvert la tête d'une teinture verte, selon l'association de défense des droits de l'homme Memorial, qui a indiqué qu'elle avait perdu connaissance à plusieurs reprises. "Ils ont été brutalement frappés, y compris au visage, menacés de mort, on leur a braqué une arme sur la tempe et on leur a pris leur équipement et on l'a cassé", a déclaré Memorial dans un communiqué publié sur Telegram. Pendant qu'ils étaient battus, on leur a dit : "Vous avez été prévenus : "Vous avez été prévenus. Sortez d'ici et n'écrivez rien". Une photo de Mme Milashina publiée sur les réseaux sociaux la montre assise sur un lit d'hôpital, le visage recouvert d'une teinture verte, le crâne rasé et des bandages sur le bras gauche et la main droite. Le groupe de défense des droits "Team against Torture" a déclaré que Nemov avait été poignardé à la jambe. Leurs agresseurs leur avaient clairement fait comprendre qu'ils étaient punis pour leur militantisme et leurs reportages. Milashina et Nemov se trouvaient en Tchétchénie pour couvrir la condamnation par un tribunal de Zarema Musayeva, une femme tchétchène accusée d'avoir agressé un policier. L'année dernière, un tribunal russe a retiré à Novaya Gazeta, dirigée par Dmitry Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix, sa licence de presse, une décision qui, selon Muratov, était motivée par des considérations politiques.