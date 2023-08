Un mort et six blessés à Donetsk, selon un responsable installé par la Russie

Un civil a été tué et six personnes ont été blessées, dont une fillette de 12 ans, à la suite d'intenses bombardements ukrainiens à Donetsk, notamment à l'aide d'armes à sous-munitions, a déclaré samedi un responsable installé par la Russie dans la région de l'est de l'Ukraine.

Un civil a été tué dans un quartier de la ville de Donetsk, tandis que les six personnes blessées se trouvaient à Makiivka, à l'est de Donetsk, a déclaré Denis Pushilin, le chef de la région nommé par la Russie, sur sa chaîne Telegram. "Au total, l'ennemi a tiré 127 munitions sur des villes et des régions pacifiques de la république", a déclaré M. Pushilin, faisant référence à la République populaire de Donetsk, nom donné par Moscou à la région qu'elle a déclaré l'année dernière vouloir annexer. M. Pushilin a précisé que des bombes à sous-munitions figuraient parmi les pièces d'artillerie utilisées. Les deux parties ont utilisé des armes à sous-munitions au cours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui dure depuis 17 mois. Kiev a reçu des armes à sous-munitions des États-Unis le mois dernier et s'est engagé à ne les utiliser que contre des concentrations de soldats ennemis. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations en provenance de Donetsk, qui était partiellement contrôlé par les séparatistes pro-russes depuis 2014. La Russie, qui a lancé au début de l'année dernière une invasion à grande échelle de l'Ukraine qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale", affirme que les forces ukrainiennes bombardent quotidiennement les parties de la région de Donetsk contrôlées par la Russie.