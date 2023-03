Un officier russe condamné à 6,5 ans de prison pour avoir déserté dans le cadre d'une guerre à laquelle il s'opposait

Le major du service fédéral de protection Mikhail Zhilin, 36 ans, s'est réfugié au Kazakhstan l'année dernière lorsque la Russie a annoncé une campagne de conscription, traversant illégalement la frontière à travers les bois tandis que sa femme et ses enfants franchissaient un poste de contrôle.

Zhilin a demandé le statut de réfugié dans l'ancienne république soviétique, mais sa demande a été rejetée et les autorités kazakhes l'ont empêché de partir pour l'Arménie.

Le Kazakhstan l'a remis à la Russie à la fin de l'année dernière, ce qui a conduit à la rare condamnation d'un officier pour désertion.

Selon Taiga.info, un tribunal de la ville de Barnaul a jugé Zhilin, qui travaillait dans le domaine des communications dans un centre de sécurité en Sibérie, coupable de désertion et de franchissement illégal de la frontière et, en plus de la peine de prison, l'a déchu de son grade d'officier.

Un greffier du tribunal de Barnaul joint par téléphone a confirmé que Zhilin avait été condamné, mais n'a pas voulu fournir d'autres informations.

Des centaines de milliers de Russes ont fui leur pays en raison de la mobilisation de l'année dernière et nombre d'entre eux se sont installés au Kazakhstan, qui partage la plus longue frontière terrestre ininterrompue avec la Russie.

Mais contrairement à eux, M. Zhilin avait accès à des informations jugées secrètes en raison de son travail au sein de l'agence chargée de la sécurité du président Vladimir Poutine, et Moscou souhaitait vivement le récupérer, a déclaré sa famille à Reuters l'année dernière.