Un problème de combinaison spatiale met fin prématurément à la sortie spatiale russe

Oleg Artemyev avait presque trois heures d'avance sur une sortie dans l'espace de six heures lorsque le niveau de tension de la batterie de sa combinaison spatiale a commencé à baisser, ce qui a incité les contrôleurs de vol à Moscou à ordonner le retour immédiat du cosmonaute dans le sas de la station spatiale.

"Oleg, lâche tout et rentre", a insisté un contrôleur de vol auprès d'Artemyev depuis le centre de contrôle de la mission à Moscou, tel qu'entendu sur un flux audio en direct de l'espace vers le sol. "Lâchez tout et commencez à revenir tout de suite... Retournez-y et connectez-vous à l'alimentation de la station."

Artemyev est retourné dans le sas et a connecté sa combinaison à l'alimentation de la station spatiale.

Les contrôleurs de vol russes ont choisi de mettre fin à la sortie dans l'espace plus tôt que prévu, une fois que Denis Matveev, l'autre cosmonaute effectuant la sortie dans l'espace, a remis en place le bras robotique qu'ils avaient mis à niveau.

Artemyev "n'a jamais été en danger", a déclaré Rob Navias, porte-parole de la NASA.

La station spatiale, un laboratoire de recherche de la taille d'un terrain de football situé en orbite terrestre basse, accueille des équipages internationaux d'astronautes depuis plus de deux décennies. La Russie, les États-Unis, le Japon, le Canada et l'Agence spatiale européenne comptent parmi les principaux utilisateurs du laboratoire.