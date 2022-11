Un rapport américain indique que des centaines de personnes ont été détenues et portées disparues à Kherson, en Ukraine.

"La Russie doit arrêter ces opérations et retirer ses forces pour mettre fin à une guerre inutile qu'elle ne peut et ne veut pas gagner - quelles que soient ses tactiques méprisables et désespérées", a déclaré le département d'État dans une déclaration sur le rapport.

Le rapport, vu par Reuters avant sa publication vendredi, documente les détentions et disparitions de 226 personnes à Kherson entre mars et octobre, dont un quart auraient été torturées et cinq seraient mortes en détention ou peu après.

La semaine dernière, la Russie a retiré ses troupes d'une poche située sur la rive ouest de la rivière Dnipro en Ukraine, qui comprend Kherson, la seule capitale régionale qu'elle avait capturée depuis l'invasion de février.

Le Humanitarian Research Lab de la Yale School of Public Health qui a produit le rapport est partenaire d'un programme financé par le département d'État appelé Conflict Observatory, lancé en mai pour saisir et analyser les preuves de crimes de guerre et autres atrocités possibles perpétrés par la Russie en Ukraine.

La Russie nie que ses troupes ciblent les civils ou aient commis des atrocités.

Nathaniel Raymond, directeur exécutif du laboratoire, a déclaré que le rapport corrobore les avertissements lancés par les États-Unis avant le conflit quant à l'utilisation par la Russie de listes de capture et de mise à mort contre les civils.

"C'est la preuve la plus solide que cela se produit", a déclaré Raymond.

SOURCES OUVERTES

Le rapport, qui s'appuie sur des sources d'information ouvertes, indique que la plupart des 226 personnes ont été détenues par l'armée russe ou le FSB, le service de sécurité intérieur russe qui a envoyé des agents dans les régions d'Ukraine que Moscou a envahies.

Le rapport cite de multiples sources qui ont déclaré que les forces de sécurité russes disposaient de listes de noms de personnes ciblées et de numéros de plaques d'immatriculation, ainsi que d'autres informations.

Certaines sources dans le rapport n'ont pas été identifiées pour les protéger. Les chercheurs ont également identifié 12 lieux utilisés pour la détention et les interrogatoires à Kherson et en Crimée.

Au moins 55 des détentions ou disparitions signalées comportent des allégations de traitements pouvant constituer des actes de torture au regard du droit international, selon le rapport, notamment des passages à tabac, des simulacres d'exécution et de roulette russe, des chocs électriques et la torture de proches.

Plusieurs personnes ont déclaré avoir été torturées pour obtenir des informations sur la position des unités militaires de l'Ukraine. D'autres ont dit avoir été interrogées sur la direction de mouvements de protestation ou de groupes d'opposition ou avoir été torturées pour avouer un crime, selon le rapport.

Soixante fonctionnaires du gouvernement figuraient parmi les personnes détenues ou disparues, selon le rapport, ainsi que 32 personnes qui s'identifiaient comme des Tatars de Crimée, le groupe turc musulman indigène de la péninsule de la mer Noire.