Un réservoir de carburant a pris feu sur un pont en Crimée - RIA (Russie)

8 octobre (Reuters) - Un incendie s'est déclaré samedi sur le pont de Kertch qui relie la Crimée à la Russie, ont rapporté tour à tour les médias ukrainiens et l'agence de presse d'Etat russe RIA.

Le trafic routier et ferroviaire a été suspendu sur ce pont ouvert en 2018 après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

"Un réservoir de carburant est en feu sur l'une des sections du pont de Crimée", a indiqué l'agence RIA, citant un responsable régional, sans préciser l'origine de l'incident.

"Les arches sous lesquelles s'effectue la navigation ne sont pas endommagées", a-t-il ajouté.

Selon les médias ukrainiens, l'explosion s'est produite vers 6 heures du matin .

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

En septembre, la Russie a annoncé l'annexion des provinces de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson après avoir organisé des référendums considérés par Kyiv et les pays occidentaux comme frauduleux et non légitimes.

Sans mettre en cause la responsabilité de l'Ukraine dans l'explosion, un conseiller du président ukrainien a déclaré sur Twitter que cet incendie était "le début" de quelque chose.

"Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être récupéré par l'Ukraine, toutes les régions occupées par la Russie doivent être libérées", a écrit Mykhailo Podolyak. (Reportage de Lidia Kelly à Melbourne ; Reportage supplémentaire de Rhea Binoy à Bengalore; version française Caroline Pailliez)