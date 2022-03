Un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur de Russie à Pékin

PÉKIN, 18 mars (Reuters) - Un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères a rencontré jeudi l'ambassadeur de Russie en Chine afin d'échanger sur les relations bilatérales, a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Cheng Guoping, commissaire aux Affaires étrangères et à la sécurité du ministère chinois des Affaires étrangères, a rencontré l'ambassadeur de la Russie à Pékin, Andreï Denissov, avec qui il a échangé sur la question de la coopération entre les deux pays en matière de contre-terrorisme et de sécurité, selon le communiqué publié par le ministère. (Reportage Ryan Woo et Albee Zhang; version française Camille Raynaud)