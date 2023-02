Un responsable occidental : L'avenir de Poutine au pouvoir est devenu moins certain

À l'approche du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains membres de l'élite russe craignent que la guerre ne s'éternise, drainant vies et ressources, et que les espoirs de Poutine de redorer sa réputation en Russie soient anéantis.

Mais il reste décroché du pouvoir, selon cinq sources russes haut placées.

Le fonctionnaire a déclaré que Poutine se trouvait dans un paysage politique beaucoup plus stable il y a un an, avant qu'il ne lance ce que Moscou appelle une opération spéciale en Ukraine, mais qu'il était désormais plus incertain.

"Les gens parlent de la succession d'une manière qu'ils ne faisaient pas il y a un an. Mais ce qu'il n'y a pas, dans un endroit comme la Russie, c'est une voie claire vers le changement", a déclaré le fonctionnaire occidental aux journalistes, sous couvert d'anonymat.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il était difficile de voir Poutine perdre les élections présidentielles russes, prévues en 2024, s'il se présentait.

Mais le fonctionnaire a ajouté que s'ils avaient cru, au moment d'un changement constitutionnel en 2020, que Poutine resterait au pouvoir jusqu'aux années 2030, cela semblait désormais moins probable.

"À ce moment-là, ma propre évaluation était qu'il y avait un leadership politique que nous aurions pour la prochaine décennie", a déclaré le fonctionnaire.

"Je pense que c'est beaucoup moins sûr maintenant, mais je ne dis pas qu'un changement est sur le point de se produire de façon imminente", a ajouté le fonctionnaire, affirmant que le moment de tout changement était "impossible à prévoir".