Un soldat ukrainien tué par des tirs séparatistes, dit Kiev

KIEV, 23 février (Reuters) - L'armée ukrainienne a annoncé mercredi la mort d'un soldat des forces gouvernementales dans des bombardements des forces séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

Six autres soldats ont été blessés, a-t-elle ajouté.

L'armée ukrainienne dit avoir recensé 96 incidents déclenchés par des tirs séparatistes au cours des dernières 24 heures, contre 84 la veille. Elle a accusé les sécessionnistes d'avoir fait usage de canons, de mortiers et de roquettes Grad.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des régions séparatistes de Louhansk et Donetsk et annoncé mardi l'échec des accords de Minsk signés en 2015 pour établir un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden a vu dans ces initiatives le début d'une invasion de l'Ukraine par la Russie justifiant l'instauration d'une première salve de sanctions occidentales contre Moscou. (Reportage Pavel Polityuk; version française Jean-Stéphane Brosse)