Un village polonais se souvient de l'aide apportée aux réfugiés par la victime d'un missile

Deux travailleurs d'une installation de séchage du grain ont été tués lorsqu'un missile s'est écrasé sur le petit village de Przewodow en début de semaine, alors que la Russie tirait des missiles sur l'Ukraine. Les autorités polonaises affirment que c'est une arme de défense aérienne ukrainienne qui s'est égarée ; Kiev a demandé une enquête plus approfondie.

Les habitants ont déclaré qu'une victime enterrée samedi avait joué un grand rôle lorsque le village d'à peine 440 habitants s'est mobilisé dans les premiers jours de la guerre pour aider les réfugiés ukrainiens, dont quelque 40 000 sont passés par le district environnant.

Il "était très engagé dès le début. Il conduisait, apportait tout le nécessaire, la nourriture, les couches, les lingettes et tous les autres articles nécessaires", se souvient Stanislaw Staszczuk, un fonctionnaire local du centre du district voisin de Dolhobyczow.

La victime enterrée samedi est connue sous le nom de Boguslaw W. dans les médias polonais, qui se sont abstenus de publier les noms de famille des deux hommes pour protéger la vie privée de leurs familles. L'autre victime, connue sous le nom de Bogdan C., doit être enterrée dimanche.

Boguslaw W. avait préparé trois chambres où des familles ukrainiennes séjournaient au début de la guerre, dans un bâtiment de l'installation de stockage de céréales Argocom, tout près de l'endroit où le missile a atterri.

"Nous avons accueilli beaucoup de gens, 150 ou peut-être 200, la rotation était énorme jusqu'à la fin mai ou début juin et (Boguslaw W.) était très impliqué", a déclaré Federico Viola, le propriétaire italien de l'installation de stockage de céréales.

"Toute la communauté cuisinait des repas pour les réfugiés, je le faisais aussi, et même si cela peut sembler controversé, nous avons passé des moments vraiment joyeux avec les femmes ukrainiennes et leurs enfants, et nous sommes toujours en contact avec certaines d'entre elles."

Lorsque la nouvelle de la mort de Boguslaw W. a été révélée, les messages de chagrin et de soutien des Ukrainiens qu'il avait accueillis ont commencé à affluer, dit Viola.