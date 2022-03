Un yacht lié à un oligarque russe saisi à La Ciotat, dit Le Maire

Koste - Ce genre d'action est absolument pathétique et digne des plus grandes dictatures jamais vues.

L'Amérique avec les membres de l'OTAN ne sont rien d'autre qu'une force colonisatrice, des dirigeants autoproclamés du monde. Comment un pays dont les 5 derniers présidents on déclaré 11 guerres peuvent-ils se permettre de juger, condamner et sanctionner un pays qui ne fait de faire cesser un génocide qui dure depuis près de 10 ans ???

et les moutons européens, par peur de représailles économiques écoutent, abondent et suivent ???

Honteux. 2