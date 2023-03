Une entreprise russe annonce avoir conclu un accord pour l'achat d'une usine IKEA

IKEA a interrompu toutes ses activités de vente au détail et de production en Russie peu après l'envoi par Moscou de troupes en Ukraine le 24 février, à l'instar d'un grand nombre d'autres entreprises occidentales. IKEA a brièvement repris ses ventes en ligne l'été dernier.

"Le processus de conclusion de l'accord n'a pas été facile et a pris beaucoup de temps", a déclaré Vadim Osipov, propriétaire d'Invest Plus, dans un communiqué, en remerciant toutes les parties concernées : IKEA, les autorités de régulation russes et suédoises, ainsi que le ministère russe de l'industrie et du commerce.

Le propriétaire de la marque, Inter IKEA Group, n'a pas pu être joint pour un commentaire avant les heures de bureau. Il a déjà annoncé qu'il vendait ses quatre usines en Russie, à Tikhvin, Novgorod et Vyatka.

Invest Plus est une société à finalité spécifique (SPV) dont le bénéficiaire effectif est M. Osipov, PDG et copropriétaire de Slotex, l'un des principaux producteurs nationaux de stratifiés et de plans de travail de cuisine.

Les ventes réalisées par des entreprises occidentales ont été compliquées, car les transactions impliquant des entreprises de pays dits "inamicaux" - ceux qui ont imposé des sanctions à la Russie - doivent être approuvées par une commission gouvernementale.

En février, le ministère russe de l'industrie a déclaré que Slotex et le producteur de bois Luzales achèteraient les usines IKEA.

M. Osipov a déclaré que l'essentiel de la main-d'œuvre de l'usine avait été conservée.

Invest Plus a déclaré qu'elle garantirait le maintien du nombre d'employés pendant au moins un an et que la production reprendrait à plein régime dans les deux ou trois mois à venir.

"Notre objectif est de remettre le plus rapidement possible sur le marché russe du meuble la production de qualité et très appréciée de l'usine de Novgorod", a déclaré M. Osipov.