Une époque d'espoir, aujourd'hui révolue - un ancien reporter de Reuters se souvient des années Gorbatchev

Des changements qui avaient semblé impensables sont soudainement devenus une réalité, suscitant un torrent de questions incrédules. Saviez-vous ? Avez-vous entendu ? Avez-vous lu... ?

Saviez-vous que le dissident Andrei Sakharov a été libéré de son exil ? Avez-vous entendu que Gorbatchev lui-même a téléphoné à Sakharov pour lui demander de revenir à Moscou et de reprendre ses "activités patriotiques" ?

Sakharov a pris ces mots au pied de la lettre. Il est élu délégué au Congrès des députés du peuple, qui réunit des représentants des 15 républiques soviétiques dans le premier organe parlementaire librement élu depuis la révolution bolchevique.

Il a pris la parole le jour de l'ouverture lors d'une discussion sur l'élection de Gorbatchev à la tête du petit parlement permanent, ce qui était une évidence. "Je soutiens Gorbatchev, mais seulement sous condition", a-t-il déclaré.

Le dernier jour de la session de deux semaines, il s'empare du micro et commence à prononcer un discours sur la nécessité de réformes plus radicales.

Gorbatchev, visiblement agacé, coupe le son - sans se rendre compte que, si la salle ne peut plus entendre Sakharov, le reste du pays le peut, car le flux télévisé reste en direct.

C'était un petit signe que Gorbatchev, ayant muselé l'opposition, aurait du mal à contrôler le rythme et la direction du processus qu'il avait lancé.

RENCONTRE AU KREMLIN

Avance rapide de deux ans jusqu'à la fin du printemps 1991, lorsque je faisais partie d'un groupe de journalistes qui ont "doorstepped" Gorbatchev dans le bâtiment du parlement à l'intérieur du Kremlin. Plusieurs de ses chefs de sécurité étaient avec lui.

L'un d'entre nous a crié quelque chose comme : "Mikhail Sergeyevich, il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles beaucoup de gens autour de vous sont mécontents de vos réformes et prévoient de vous destituer."

Je n'avais jamais vu Gorbatchev aussi furieux. Presque crachant, il a nié les rumeurs et toute suggestion d'une faille dans la direction.

Mais le 19 août 1991, ces mêmes chefs de la sécurité ont lancé un coup d'État qui a laissé Gorbatchev isolé dans sa villa de vacances en Crimée pendant trois jours.

J'ai passé ces 72 heures à la Maison Blanche, où l'ambitieux rival de Gorbatchev, Boris Eltsine, nouvellement élu président de la Russie au sein de l'Union soviétique, a mené la résistance au coup d'État.

Le putsch s'est rapidement effondré et Gorbatchev est revenu pour monter une dernière tentative de sauver l'Union soviétique sous une forme ou une autre. Mais avant la fin de l'année, Eltsine et d'autres dirigeants de républiques soviétiques avaient dissous l'Union, et Gorbatchev était au chômage.

L'HÉRITAGE DE GORBATCHEV

Au niveau mondial, Gorbatchev a changé le cours de l'histoire du 20e siècle pour le mieux. Il a joué un rôle clé dans la fin de la guerre froide ; il n'a pas résisté ou utilisé la force pour arrêter la désintégration du Pacte de Varsovie, laissant les États communistes d'Europe de l'Est suivre leur propre voie ; et il a retiré l'armée soviétique d'une campagne sanglante et futile en Afghanistan.

Mais sur le plan national, il a largement échoué. Ses réformes "perestroïka" n'ont pas pu revigorer et préserver l'Union soviétique. La liberté d'expression - "glasnost" - qu'il défendait a pratiquement disparu pour les citoyens de plus de la moitié des anciens États soviétiques, au premier rang desquels la Russie, dont les dirigeants autoritaires ne tolèrent que peu ou pas d'opposition.

Je ne peux pas imaginer ses tourments si son esprit était encore en éveil le 24 février, lorsque les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Il aurait pu se demander : "Lequel de ces pays est le mien ?", car sa mère était ukrainienne, tout comme le père de sa défunte épouse bien-aimée, Raisa.

Gorbatchev a montré une partie de son côté humain que je n'avais pas encore vue dans le documentaire "Heaven" (2020) de Vitaly Mansky.

En surpoids et à peine capable de marcher, mais toujours alerte, il esquivait habilement les questions délicates et était fier de ses réalisations - mais il ne prenait vraiment vie que lorsqu'il parlait de son âme sœur.

"Le sens de la vie ? Plus maintenant", a-t-il dit. "Il y en avait - quand Raisa était vivante." Après quelques vodkas, il a chanté doucement en ukrainien dans ce qui semblait être un écho de leur temps passé ensemble.

DES POSSIBILITÉS OUVERTES - ET FERMÉES

Sur le plan personnel, je suis éternellement reconnaissant à Gorbatchev. Avant la perestroïka, il aurait été ridicule de penser qu'un ancien membre de l'organisation de jeunesse communiste Komsomol, le fils d'un professeur universitaire de philosophie marxiste-léniniste, puisse devenir un reporter accrédité pour une organisation de presse occidentale. Il m'a permis de vivre la vie de mon choix, et non celle déterminée par le fait que je suis né dans l'Union soviétique communiste.

Je trouve maintenant poignant de me rappeler son discours de démission du 25 décembre 1991 : "Nous nous sommes ouverts au monde, avons renoncé à l'ingérence dans les affaires des autres, à l'utilisation de troupes au-delà des frontières du pays - et la confiance, la solidarité et le respect sont venus en réponse. Nous sommes devenus l'un des principaux fondements de la transformation de la civilisation moderne sur des bases démocratiques pacifiques."

Malheureusement, avec la guerre en Ukraine, tout cela a été défait. C'est peut-être aussi bien que Gorbatchev soit décédé maintenant.

Reposez en paix, Mikhail Sergeyevich, et merci.