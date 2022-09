Une équipe de l'ONU va inspecter une centrale nucléaire ukrainienne pour éviter une catastrophe

La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est arrivée mercredi dans la ville méridionale de Zaporizhzhia, située à 55 km (34 miles) de la centrale, et le ministre ukrainien de la défense

try a déclaré qu'elle devait visiter l'installation jeudi. Voir le graphique : https://tmsnrt.rs/3Tghat5

GRAPHIQUE : Centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Bien que les responsables russes aient laissé entendre que l'équipe n'aurait qu'une journée pour inspecter le site, l'AIEA se prépare à plus longtemps.

"Si nous sommes en mesure d'établir une présence permanente, ou une présence continue, alors elle sera prolongée. Mais ce premier segment va prendre quelques jours", a déclaré le chef de l'organisation, Rafael Grossi, aux journalistes à Zaporizhzhia.

"C'est une mission qui vise à prévenir un accident nucléaire", a-t-il ajouté.

Mais alors que l'Ukraine considère l'inspection comme une étape vers la "désoccupation et la démilitarisation" du site, la Russie a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de retirer ses forces pour l'instant, ce qui laisse présager de nouvelles rancœurs.

"S'ils (l'AIEA) établissent un rapport sur les violations et le donnent à l'Ukraine pour qu'elle les répare, nous ne pourrons pas le faire tant que les militaires russes seront là", a déclaré le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko.

La Russie s'est emparée de la centrale nucléaire au début du mois de mars et ses forces militaires y sont restées depuis, tout comme la plupart des travailleurs ukrainiens qui ont peiné pour continuer à faire fonctionner l'installation, qui fournissait 20 % de l'électricité ukrainienne.

Des combats ont été signalés près de la centrale et plus loin mercredi, les deux parties revendiquant des succès sur le champ de bataille dans le cadre d'une contre-offensive ukrainienne visant à reconquérir le territoire du sud.

"C'est un processus très lent, car nous accordons de l'importance aux personnes", a déclaré Oleksiy Arestovych, un conseiller du président Volodymyr Zelenskiy. "Il n'y aura pas de succès rapide".

L'Ukraine a repoussé les tentatives d'attaque russes en direction de Bakhmut et Avdiivka, deux villes situées au nord de la ville de Donetsk occupée par les Russes, a déclaré mercredi l'état-major de ses forces armées.

Les troupes pro-Moscou se sont concentrées sur Bakhmut dans leur tentative d'étendre leur contrôle sur la région de Donbas, a-t-il ajouté.

La Russie, qui affirme mener une "opération militaire spéciale" pour débarrasser l'Ukraine des nationalistes et protéger les communautés russophones, a démenti les informations faisant état de progrès ukrainiens et a déclaré que ses troupes avaient mis en déroute les forces ukrainiennes.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les détails du champ de bataille.

Kiev et l'Occident décrivent les actions de la Russie comme une guerre d'agression non provoquée qui a fait fuir des millions de personnes, tué des milliers de personnes et transformé des villes en décombres.

Loin de l'Ukraine, l'Estonie a annoncé son intention d'empêcher la plupart des Russes d'entrer dans le pays dans les semaines à venir, si possible en agissant de concert avec ses partenaires régionaux, après que l'UE ait été trop divisée pour se mettre d'accord sur une interdiction générale.

"Si quelque chose arrive à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, il sera inutile de parler de visas, de passeports ou de frontières", a déclaré la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova.

HAUT RISQUE

Depuis des semaines, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de mettre en danger la sécurité de la centrale de Zaporizhzhia par des frappes d'artillerie ou de drones, au risque d'une catastrophe radiologique de type Tchornobyl.

Kiev affirme que la Russie utilise la centrale comme bouclier pour frapper les villes, sachant qu'il sera difficile pour l'Ukraine de riposter. Elle a également accusé les forces russes de bombarder la centrale.

Le ministère russe de la défense a déclaré que les niveaux de radiation à la centrale sont normaux.

La Russie a nié les affirmations ukrainiennes de comportement imprudent, se demandant pourquoi elle bombarderait une installation où ses propres troupes sont en garnison comme ce qu'elle appelle un détail de sécurité.

Moscou a accusé les Ukrainiens de cibler la centrale pour tenter de susciter une indignation internationale qui, espère Kiev, aboutira à une zone démilitarisée.

M. Grossi de l'AIEA a déclaré qu'un tel statut était une question politique pour les pays engagés dans le conflit.

La Russie a déclaré qu'elle accueillait favorablement l'intention déclarée de l'AIEA d'installer une mission permanente à la centrale, mais le chef de l'administration installée par les Russes dans la région a déclaré à Interfax que les inspecteurs "doivent voir le travail de la centrale en une journée."

La centrale est proche des lignes de front et les forces armées ukrainiennes ont accusé mercredi la Russie de bombarder la zone et de se préparer à y reprendre une offensive. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de Moscou.

La Russie a capturé de vastes étendues du sud de l'Ukraine près de la côte de la mer Noire au cours des premières semaines de la guerre qui dure depuis plus de six mois, notamment dans la région de Kherson, qui se trouve au nord de la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

L'Ukraine considère que la reconquête de la région est cruciale pour empêcher les tentatives russes de s'emparer de davantage de territoires plus à l'ouest, ce qui pourrait éventuellement lui couper l'accès à la mer Noire.

Elle a exhorté les citoyens de Crimée à révéler où vivent les troupes de Moscou et qui, parmi la population locale, collabore.