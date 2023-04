Une étude révèle qu'une réduction de la dette d'un demi-billion de dollars est essentielle pour assurer la viabilité des pays en développement

Les coupes de cheveux sur la dette due aux créanciers publics et privés par 61 des nations qui sont déjà en situation de surendettement ou qui risquent le plus de l'être sont essentielles pour éviter les "défauts en cascade", selon les calculs du Boston University Global Development Policy Center et du Debt Relief for a Green and Inclusive Recovery (DRGR) Project (Projet d'allègement de la dette pour une reprise verte et inclusive).

"Sans un allégement ambitieux de la dette, de nombreux pays parmi les plus pauvres n'ont aucune chance", a déclaré Kevin P. Gallagher, coprésident du projet DRGR et directeur du Global Development Policy Center de l'université de Boston.

La pandémie de COVID-19, suivie par des chocs alimentaires et énergétiques à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, a exercé une pression énorme sur les finances publiques et entraîné une flambée des coûts d'emprunt.

En temps utile, la dette souveraine des marchés émergents a augmenté de 178 % depuis la crise financière mondiale, pour atteindre 3 900 milliards de dollars d'ici 2021, selon le rapport, et la structure des créanciers est devenue de plus en plus complexe.

Composition de la dette des pays en développement par créancier https://www.reuters.com/graphics/EMERGING-DEBT/CLIMATE/jnpwylejmpw/chart.png

Les chercheurs ont constaté que quelque 812 milliards de dollars de dette, toutes catégories de créanciers confondues, devraient pouvoir faire l'objet d'une restructuration.

Pour obtenir les meilleurs résultats, les chercheurs ont proposé d'inclure des instruments qui ont permis d'atténuer les précédentes crises de la dette des marchés émergents.

Il s'agit notamment d'un mécanisme de garantie qui fournirait des améliorations - ou des formes de garantie - pour les obligations Brady nouvellement émises, axées sur une reprise verte et inclusive, que les créanciers privés et commerciaux pourraient échanger contre une décote significative de l'ancienne dette, selon le rapport.

"La proposition est à bien des égards une version moderne du Plan Brady et de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) des années 1990 combinés - la dernière fois que le surendettement a menacé nos objectifs de développement."

L'agence de notation Fitch a déclaré qu'il y avait actuellement un nombre record de défauts de paiement de la dette souveraine, tandis que le Fonds monétaire international a déclaré que 25 % des marchés émergents et 60 % des pays à faible revenu étaient en situation de surendettement ou sur le point de l'être.

Cette situation coïncide avec ce que les experts appellent une catastrophe environnementale imminente. La recherche a mis en évidence une corrélation entre le surendettement et la vulnérabilité climatique ; une série de pays surendettés, dont le Pakistan, l'Éthiopie et le Malawi, ont récemment été confrontés à des phénomènes climatiques extrêmes concomitants qui ont intensifié la pression sur les finances publiques.

Vulnérabilité climatique en fonction du service de la dette et des exportations https://www.reuters.com/graphics/EMERGING-DEBT/CLIMATE/mopakynwzpa/chart.png

Le rapport met en garde contre le fait qu'à mesure que les marchés financiers prennent en compte les risques liés au climat dans leurs évaluations, il deviendra plus coûteux pour ces pays d'emprunter de l'argent, ce qui mettra hors de portée des projets essentiels visant à réduire les émissions et à renforcer la résilience au changement climatique.