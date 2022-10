Une explosion détruit une partie d'un pont de Crimée crucial pour l'effort de guerre russe

Une explosion sur le pont routier et ferroviaire stratégique reliant la Russie et la péninsule de Crimée a fait s'écrouler samedi des tronçons de route empêchant la circulation dans un sens, endommageant une voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes en Ukraine.

L'explosion sur le pont de Kertch, dont la Russie n'a pas immédiatement attribué la responsabilité, a suscité des messages joyeux de la part des responsables ukrainiens, mais aucune revendication directe de responsabilité.

La Russie a pris la Crimée à l'Ukraine en 2014 et le pont de 19 km qui la relie au réseau de transport russe a été inauguré en grande pompe quatre ans plus tard par le président Vladimir Poutine lui-même.

Il représente désormais une voie d'approvisionnement majeure pour les forces russes qui ont pris le contrôle de la majeure partie de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et pour le port naval de Sébastopol, dont le gouverneur a déclaré aux habitants : "Restez calmes. Ne paniquez pas".

On ne sait pas encore si l'explosion était une attaque délibérée ou un accident, mais les dommages causés à des infrastructures aussi importantes surviennent à un moment où la Russie a subi plusieurs défaites sur le champ de bataille et pourraient brouiller davantage les messages du Kremlin visant à rassurer le grand public russe sur le déroulement du conflit.

Elle a également eu lieu un jour après le 70e anniversaire de Poutine.

Le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Oleksiy Danilov, a publié une vidéo du pont en feu sur les médias sociaux, ainsi qu'une vidéo de Marilyn Monroe chantant "Joyeux anniversaire, Monsieur le Président".

Depuis le début de l'invasion le 24 février, les responsables ukrainiens font régulièrement allusion à leur désir de détruire le pont de Kertch, considéré en Ukraine comme un symbole de l'occupation de la Crimée par la Russie. Le service postal ukrainien a déclaré samedi qu'il imprimerait un timbre spécial pour commémorer l'explosion.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la réaction de Kiev à la destruction d'infrastructures civiles "témoigne de sa nature terroriste".

Le Comité national antiterroriste russe a déclaré qu'un camion de marchandises avait explosé sur la chaussée du pont à 6 h 07 (0 h 307 GMT), provoquant l'incendie de sept wagons-citernes de carburant d'un train se dirigeant vers la péninsule au niveau supérieur du pont.

Il a déclaré que deux travées du pont routier s'étaient partiellement effondrées, mais que l'arche enjambant le détroit de Kerch, la voie navigable par laquelle les navires circulent entre la mer Noire et la mer d'Azov, n'avait pas été endommagée.

Sergei Aksyonov, le gouverneur russe de Crimée, a déclaré sur les médias sociaux que le pont routier était toujours intact dans une direction, bien que la circulation ait été suspendue pendant l'évaluation des dommages.

Des images publiées sur les médias sociaux montraient une moitié de la chaussée emportée par le vent, et l'autre moitié encore attachée, mais fissurée, tandis qu'un train sur le pont supérieur était englouti par les flammes. Les images n'ont pas pu être vérifiées immédiatement.

D'autres, prises à distance, montraient une épaisse fumée s'échappant d'une partie du pont.

LE DÉBUT

Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a posté un message sur Twitter disant que l'incident n'était que "le début", mais s'est abstenu de dire que les forces ukrainiennes étaient responsables de l'explosion.

"Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui est volé doit être rendu à l'Ukraine, tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé", a écrit Mykhailo Podolyak.

Moscou a présenté la Crimée, en grande partie russophone, comme une partie historique et chérie de la Russie et, surtout cette année, comme un endroit où les Russes pouvaient passer leurs vacances en grand nombre, soi-disant à l'abri de la guerre.

Kirill Stremousov, l'administrateur adjoint de la région de Kherson, installé par les Russes, a déclaré que l'incident du pont "n'affectera pas beaucoup l'approvisionnement de l'armée".

"Mais il y aura des problèmes de logistique pour la Crimée", a-t-il ajouté dans un message sur les médias sociaux.

Mykola Bielieskov, de l'Institut ukrainien d'études stratégiques, qui conseille la présidence à Kiev, a déclaré que le pont de Kertch était irremplaçable pour les forces d'invasion russes et que s'il était rompu, "l'ensemble du front sud russe s'effondrerait rapidement et facilement".

Bien que les forces de Moscou se soient emparées d'une portion de la côte ukrainienne reliant la région de Kherson et la Crimée à la Russie, M. Bielieskov a déclaré que les liaisons de transport y étaient médiocres et que la Russie avait préféré envoyer des renforts à Kherson en empruntant la route plus détournée du pont vers la Crimée.

Russian Railways a déclaré que les trains à destination de la Crimée seraient soumis à des contrôles supplémentaires et qu'elle travaillait avec le gouvernement pour trouver "la meilleure façon de livrer des marchandises à la péninsule".

Dans un message vidéo, Aksyonov, le gouverneur de Crimée, a déclaré vouloir "assurer aux Criméens que la République de Crimée est entièrement approvisionnée en carburant et en nourriture. Nous avons l'équivalent de plus d'un mois de carburant et de plus de deux mois de nourriture".

Le gouverneur russe de Sébastopol, qui a un statut territorial distinct de celui de la Crimée en tant que siège de la flotte de la mer Noire, a également cherché à rassurer les habitants.

"Nous ne sommes pas coupés du continent !" a posté Mikhail Razvozzhayev sur Telegram. "Gardez votre calme. Ne paniquez pas."