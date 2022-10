Une explosion endommage le prestigieux pont de Crimée, crucial pour la guerre d'Ukraine en Russie.

Une puissante explosion a sérieusement endommagé le pont routier et ferroviaire de la Russie vers la Crimée samedi, touchant un symbole de prestige de l'annexion de la péninsule par Moscou et la principale voie d'approvisionnement des forces russes qui luttent pour conserver le territoire capturé dans le sud de l'Ukraine.

L'explosion sur le pont enjambant le détroit de Kerch, dont la Russie n'a pas immédiatement attribué la responsabilité, a suscité des messages de joie de la part des responsables ukrainiens, mais aucune revendication directe de responsabilité.

Les responsables russes ont déclaré que trois personnes avaient été tuées, probablement les occupants d'une voiture circulant près d'un camion qui a explosé.

Malgré les dégâts, le trafic routier limité a repris environ 10 heures après l'explosion, et le ministère des transports a déclaré qu'il s'attendait à ce que le trafic ferroviaire reprenne plus tard dans la journée.

La Russie a pris la Crimée à l'Ukraine en 2014 et le pont de Crimée de 19 km (12 miles) qui la relie au réseau de transport russe a été ouvert en grande pompe quatre ans plus tard par le président Vladimir Poutine.

Il représente désormais une artère majeure pour les forces russes qui ont pris le contrôle de la majeure partie de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et pour le port naval de Sébastopol, dont le gouverneur a déclaré aux habitants : "Restez calmes. Ne paniquez pas".

Il n'était pas encore clair si l'explosion était une attaque délibérée, mais les dommages causés à une infrastructure aussi importante sont survenus à un moment où la Russie a subi plusieurs défaites sur le champ de bataille et pourraient brouiller davantage les messages du Kremlin visant à rassurer son public sur le déroulement du conflit.

Elle a également eu lieu un jour après le 70e anniversaire de Poutine, et a coïncidé avec la nomination du général de l'armée de l'air Sergei Surovikin, la troisième nomination militaire de haut rang de la Russie en l'espace d'une semaine, pour prendre la direction générale de l'effort d'invasion.

JOYEUX ANNIVERSAIRE, MR LE PRESIDENT

Le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Oleksiy Danilov, a publié une vidéo du pont en feu sur les médias sociaux, ainsi qu'une vidéo de Marilyn Monroe chantant "Joyeux anniversaire, Monsieur le Président".

Depuis le début de l'invasion le 24 février, les responsables ukrainiens ont régulièrement fait allusion à leur désir de détruire le pont, considéré en Ukraine comme un symbole de l'occupation de la Crimée par la Russie. Le service postal ukrainien a déclaré samedi qu'il imprimerait un timbre spécial pour commémorer l'explosion.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que ses forces dans le sud de l'Ukraine pourraient être "entièrement approvisionnées" par les voies terrestres et maritimes existantes.

Le ministère des Transports a déclaré que la circulation des véhicules légers et des bus avait repris dans des directions alternées sur la moitié intacte de la chaussée. Les véhicules de marchandises étaient dirigés vers un service de ferry.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la réaction de Kiev à la destruction d'infrastructures civiles "témoigne de sa nature terroriste".

Le Comité national antiterroriste russe a déclaré qu'un camion de marchandises avait explosé sur la chaussée du pont à 6 h 07 (0 h 307 GMT), provoquant l'incendie de sept wagons-citernes de carburant d'un train se dirigeant vers la péninsule au niveau supérieur du pont.

Elle a déclaré que deux travées du pont routier s'étaient partiellement effondrées, mais que l'arche enjambant le canal par lequel les navires circulent entre la mer Noire et la mer d'Azov n'avait pas été endommagée.

Les images postées par le Comité d'enquête russe montraient une moitié de la chaussée emportée par le vent, et l'autre moitié encore attachée. D'autres, prises à distance, montraient une épaisse fumée s'échappant d'une partie du pont.

Un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a publié un message sur Twitter disant que l'incident n'était que "le début", mais s'est abstenu de dire que les forces ukrainiennes étaient responsables de l'explosion.

"Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui est volé doit être rendu à l'Ukraine, tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé", a écrit Mykhailo Podolyak.

PROBLÈMES LOGISTIQUES

Moscou a présenté la Crimée, en grande partie russophone, comme une partie historique et chérie de la Russie et, surtout cette année, une partie où ses citoyens pouvaient passer des vacances en grand nombre, soi-disant à l'abri de la guerre.

Kirill Stremousov, l'administrateur adjoint de la région de Kherson, installé par les Russes, a déclaré que l'incident du pont "n'affectera pas beaucoup l'approvisionnement de l'armée".

"Mais il y aura des problèmes de logistique pour la Crimée", a-t-il ajouté dans un message sur les médias sociaux.

Mykola Bielieskov, de l'Institut ukrainien d'études stratégiques, qui conseille la présidence à Kiev, a déclaré que le pont était irremplaçable pour les forces d'invasion russes.

Bien que les troupes russes se soient emparées d'une portion de la côte ukrainienne reliant la région de Kherson et la Crimée à la Russie, Bielieskov a déclaré que les liaisons de transport y étaient médiocres et que la Russie avait préféré envoyer des renforts à Kherson en empruntant la route plus détournée du pont vers la Crimée.

James Nixey, expert de la Russie au groupe de réflexion Chatham House basé en Grande-Bretagne, a déclaré : "Le pont allait toujours être une cible, soit d'opérations secrètes, soit de systèmes d'artillerie à plus longue portée fournis par les États-Unis."

"Il est concevable que les Russes puissent le reconstruire, mais ils ne peuvent pas le défendre tout en perdant une guerre", a-t-il ajouté.

Dans un message vidéo, Sergei Aksyonov, le gouverneur russe de Crimée, a déclaré vouloir "assurer aux Criméens que la République de Crimée est entièrement approvisionnée en carburant et en nourriture. Nous avons pour plus d'un mois de carburant et pour plus de deux mois de nourriture".

Le gouverneur russe de Sébastopol, qui a un statut territorial distinct de celui de la Crimée en tant que siège de la flotte de la mer Noire, a également cherché à rassurer les habitants.

"Nous ne sommes pas coupés du continent !" a posté Mikhail Razvozzhayev sur Telegram. "Gardez votre calme. Ne paniquez pas."