Une roquette russe fait un trou dans le bâtiment administratif de Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine

Une image a montré un grand trou dans le côté du bâtiment. Mardi, des témoins de Reuters ont vu la destruction de loin et des ambulances et des voitures de pompiers se diriger vers les lieux. La zone a été bouclée par les autorités ukrainiennes.

Les forces russes ont attaqué les ports du sud de l'Ukraine, notamment Kherson, Odesa, Mykolaiv et Mariupol, alors qu'elles tentent de couper l'Ukraine de la mer Noire et d'établir un corridor terrestre de la Russie vers la Crimée, la péninsule dont la Russie s'est emparée en 2014.

"Ils ont détruit la moitié du bâtiment, sont entrés dans mon bureau", a déclaré Kim. "Tout le stock d'IQOS (cigarettes électroniques) a été perdu".

"La plupart (des gens) se sont miraculeusement échappés - huit civils sont maintenant sous les décombres et nous espérons qu'(ils) seront sortis", a-t-il dit, ajoutant que trois militaires étaient également piégés.

Kim a déclaré qu'il y avait un côté positif à cette frappe - elle suggérait que la Russie avait renoncé à essayer de prendre la ville.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin. Elle nie avoir ciblé des civils. L'Ukraine et l'Occident affirment que le président russe Vladimir Poutine a lancé une guerre non provoquée.