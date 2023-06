VTB, la deuxième banque russe, va vendre sa participation dans Demetra-Holding, l'un des plus grands négociants en céréales de Russie, et est en négociation avec des acheteurs russes et étrangers, a déclaré le PDG Andrei Kostin lors d'une interview accordée à Reuters.

Demetra dispose d'un réseau de silos à grains, d'importants terminaux céréaliers en haute mer et de sa propre logistique. Elle détient une participation non majoritaire dans la société United Grain Company (OZK), un important négociant en céréales.

VTB détient une participation de 45 % dans ce holding.

"Nous sortons de là. C'est décidé", a déclaré M. Kostin à Reuters. "Nous avons échappé à tout contrôle depuis longtemps et nous allons partir complètement".

Il a précisé que l'actif serait vendu cette année.

Lorsqu'on lui a demandé si des acheteurs avaient été trouvés, il a répondu : "Oui, et même, peut-être, il n'y aura pas que des Russes, nous verrons".

Il a refusé de dire qui étaient les acheteurs, mais a précisé qu'ils proviendraient de pays "amis", terme utilisé par la Russie pour décrire les pays qui n'ont pas imposé de sanctions à la Russie.

Lorsqu'on lui a demandé si le milliardaire Vadim Moshkovich faisait partie des acheteurs, M. Kostin a répondu : "Non" : "Non.

Interrogé sur la possibilité que ce soit les Chinois, M. Kostin a répondu : "Pourquoi la Chine ? "Pourquoi la Chine ? Nous avons beaucoup d'amis, plus de 100 pays n'ont pas soutenu les sanctions anti-russes, nous choisirons donc l'un d'entre eux".

M. Kostin a déclaré que la VTB voyait peu de perspectives pour elle-même dans le secteur céréalier, ajoutant qu'une banque sanctionnée dans l'actionnariat entravait la participation. (Rapport de Guy Faulconbridge et Elena Fabrichnaya)