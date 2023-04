Visite de Mme von der Leyen en Chine du 5 au 7 avril

Mme Von der Leyen, qui se rend en Chine aux côtés du président français Emmanuel Macron, a déclaré la semaine dernière que l'Europe devait "réduire les risques" diplomatiques et économiques avec la Chine, qui devient de plus en plus répressive à l'intérieur du pays et de plus en plus affirmée à l'étranger.

Si l'UE s'est opposée à la Chine ces dernières années sur des questions allant de ses relations privilégiées avec la Russie à des violations présumées des droits de l'homme, Pékin reste l'un des principaux partenaires commerciaux de l'UE.

"Il est important que la Chine et l'UE maintiennent l'esprit de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant, surmontent les disruptifs et les difficultés, et se concentrent sur le consensus et la coopération", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des affaires étrangères.

"La Chine est prête à travailler avec l'UE et à saisir l'occasion de cette visite pour exploiter davantage les possibilités de relever les défis mondiaux et d'apporter davantage de stabilité et d'énergie positive à un monde en proie à l'incertitude", a-t-elle ajouté.

Mme Von der Leyen rencontrera M. Macron lors d'un déjeuner de travail lundi pour discuter de questions telles que la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le secteur de l'énergie et les préparatifs de leurs voyages en Chine, y compris leur réunion conjointe avec le président chinois Xi Jinping.