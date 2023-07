Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, participera à une réunion internationale des ministres des affaires étrangères en Indonésie cette semaine, selon des sources, ce qui soulève des questions sur l'endroit où se trouve le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, qui n'a pas été vu depuis plus de deux semaines.

Les trois sources au fait du dossier ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Les ministres des affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et de la Chine devaient se rencontrer jeudi, avant le sommet de l'Asie de l'Est et le forum régional de l'ANASE qui se tiendront vendredi.

Le ministre des affaires étrangères représente normalement la Chine à ces réunions, qui se tiennent cette fois à Jakarta, en Indonésie. M. Qin a été vu en public pour la dernière fois le 25 juin à Pékin, après avoir rencontré des représentants du Sri Lanka, de la Russie et du Viêt Nam.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de renseignements sur l'endroit où se trouve M. Qin.

Son absence n'est pas passée inaperçue.

Vendredi dernier, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Wang Wenbin, a été interrogé au sujet d'un article paru sur le site d'information politique américain POLITICO, qui faisait état de spéculations sur les problèmes de santé de M. Qin. Il a répondu qu'il n'avait "pas entendu parler" de cet article.

M. Qin devait rencontrer le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, la semaine dernière à Pékin, mais la réunion a été repoussée après que la Chine a informé l'UE que les dates n'étaient "plus possibles", a déclaré un porte-parole de l'UE.

L'UE n'a été informée de ce report que deux jours avant l'arrivée prévue de M. Borrell, le 5 juillet, selon une source au fait du dossier.