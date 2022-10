Washington ne voit pas dans les propos de Lavrov une "offre constructive" de discussions

WASHINGTON, 11 octobre (Reuters) - Washington ne voit pas dans les propos du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon qui Moscou est ouvert à discuter de la guerre en Ukraine avec l'Occident, comme une "offre constructive et légitime" d'engager le dialogue, a déclaré mardi le porte-parole du Département d'Etat américain, Ned Price.

Sergueï Lavrov a déclaré mardi que la Russie était ouverte à une éventuelle rencontre entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Joe Biden, lors du prochain sommet du G20 et qu'il prendrait en considération cette proposition si elle venait à lui être soumise.

Le chef de la diplomatie russe a précisé que la Russie était prête à entendre toute suggestion concernant des pourparlers de paix mais qu'il ne pouvait pas s'engager par anticipation sur le résultat d'un tel processus.

Lors d'un point de presse, Ned Price a déclaré que si la Russie était sérieuse à propos des pourparlers, la première étape serait d'arrêter son "attaque brutale" contre l'Ukraine.

"Nous ne voyons pas cela comme une offre constructive et légitime pour s'engager dans le dialogue et la diplomatie qui sont absolument nécessaires pour mettre un terme à cette guerre brutale d'agression", a-t-il déclaré. (Reportage Humeyra Pamuk, Doina Chiacu et Simon Lewis, version française Matthieu Protard)