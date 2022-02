Washington prêt à parler limitation de troupes et missiles avec Moscou, selon El Pais

MADRID (Reuters) - Les Etats-Unis sont prêts à discuter avec la Russie d'un accord par lequel ils s'engageraient à ne déployer ni missile ni force de combat en Ukraine si Moscou fait de même, selon deux documents confidentiels publiés mercredi par El Pais et présentés comme la réponse de Washington et de l'Otan aux garanties de sécurité réclamées par Moscou.

Le quotidien espagnol ne précise pas comment il a obtenu ces documents.

Les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan se déclarent également disposés à débattre de mesures réciproques pour éviter tout incident dangereux dans les airs ou en mer, et de rassurer la Russie sur le fait qu'aucun missile de croisière Tomahawk n'est déployé en Pologne ou en Roumanie.

Ni l'Otan ni le Kremlin ne se sont déclarés en mesure de faire un commentaire.

Pour entamer une désescalade à la frontière ukrainienne, où elle a massé des troupes depuis des mois, la Russie a exigé un certain nombre de garanties pour sa sécurité, la plus importante étant un engagement de Washington à ce que l'Ukraine n'intègre pas l'Otan et que l'Alliance cesse son expansion vers l'Est.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont rejeté ces demandes mais Washington a transmis la semaine dernière à Moscou des contre-propositions écrites, sur lesquelles la Russie a demandé des éclaircissements.

(Rédactions de Reuters; version française Jean-Stéphane Brosse)