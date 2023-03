Xi : La proposition de la Chine sur l'Ukraine reflète l'unité des points de vue mondiaux

Dans un article publié au début de sa visite à Moscou - la première d'un dirigeant mondial depuis que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine - M. Xi a également appelé au "pragmatisme" sur l'Ukraine.

La proposition de la Chine, un document en 12 points publié le mois dernier, représente "autant que possible l'unité des points de vue de la communauté mondiale", a écrit M. Xi dans un article paru dans Rossiiskaya Gazeta, un quotidien publié par le gouvernement russe, selon la traduction du russe par Reuters.

"Le document constitue un facteur constructif pour neutraliser les conséquences de la crise et promouvoir un règlement politique. Les problèmes complexes n'ont pas de solutions simples.

M. Xi cherche à présenter la Chine comme un artisan de la paix dans le monde et à la projeter comme une grande puissance responsable. La Chine est restée publiquement neutre dans le conflit ukrainien, tout en critiquant les sanctions occidentales contre la Russie et en réaffirmant ses liens étroits avec Moscou.

Les États-Unis et l'OTAN ont récemment accusé la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie et ont mis Pékin en garde contre une telle initiative. La Chine a rejeté ces accusations.

M. Xi a écrit qu'une résolution pacifique de la situation en Ukraine permettrait également de "garantir la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales".

Il a appelé à une "voie rationnelle" pour sortir de la crise, qui serait "trouvée si tout le monde est guidé par le concept de sécurité commune, globale, conjointe et durable, et poursuit le dialogue et les consultations de manière égale, prudente et pragmatique."

M. Xi a déclaré que son voyage en Russie visait à renforcer l'amitié entre les deux pays, "un partenariat global et une interaction stratégique", dans un monde menacé par "des actes d'hégémonie, de despotisme et d'intimidation".

"Il n'existe pas de modèle universel de gouvernement ni d'ordre mondial où la parole décisive appartient à un seul pays", a écrit M. Xi. "La solidarité mondiale et la paix sans divisions ni bouleversements sont dans l'intérêt commun de toute l'humanité."