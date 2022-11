Yandex annonce un chiffre d'affaires en forte hausse au 3e trimestre

Moscou (awp/afp) - Yandex, le "Google russe", a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en forte hausse pour le troisième trimestre, poussé globalement par une reprise économique dans les services après un printemps marqué par la mise en place de lourdes sanctions internationales en lien avec l'intervention en Ukraine.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise russe a augmenté de 46% sur la période juillet-septembre, a indiqué Yandex dans un communiqué, pour atteindre 113,2 milliards de roubles (2,1 milliards de francs suisses).

L'activité du groupe, géant de l'internet et des services en Russie et qui emploie environ 20'000 personnes, a notamment été largement tiré par son "service e-commerce, mobilité et livraisons" (+49%), profitant là du départ de nombreux concurrents dans la foulée des sanctions internationales liées à l'offensive russe en Ukraine.

Yandex, omniprésent dans le domaine des taxis et des livraisons de nourriture, dit toutefois avoir noté "une dynamique négative dans la seconde moitié du mois" de septembre, marqué par l'annonce le 21 du mois de la mobilisation de 300.000 réservistes pour appuyer l'armée russe en Ukraine. Cette annonce a notamment provoqué le départ de milliers de Russes à l'étranger.

Dans son communiqué, Yandex a encore souligné que "les tensions géopolitiques actuelles" ont entraîné "de l'incertitude" et "un environnement exceptionnellement difficile pour nos activités et nos équipes", malgré des résultats satisfaisants.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a lui atteint 20 milliards de roubles pour ce troisième trimestre, en hausse de 256%.

Fin août, Yandex, premier moteur de recherche de l'espace russophone, avait annoncé qu'il vendait ses activités médias (Yandex.News et la plateforme Yandex.Zen) au groupe VK, propriétaire du plus grand réseau social russe, VKontakte, le "Facebook russe".

Dans le cadre de cette transaction, Yandex a acquis en échange la totalité des actions du service de livraison de plats cuisinés "Delivery Club".

Yandex s'était également félicité en septembre d'une restructuration presque complète de sa dette obligataire, qui s'est essentiellement achevée en juin.

Le cofondateur et PDG de Yandex, Arkadi Voloj, 58 ans, a démissionné début juin de la direction du groupe après avoir été sanctionné à titre individuel par l'Union européenne en lien avec l'Ukraine.

Yandex est enregistré aux Pays-Bas et dispose de filiales européennes, britanniques et américaines, mais l'essentiel de ses activités est en Russie et dans les pays russophones.

afp/buc