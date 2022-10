Yellen demande au G20 de renforcer l'aide à l'insécurité alimentaire et propose un gel de la dette

Mme Yellen a déclaré lors de la réunion inaugurale des ministres conjoints des finances et de l'agriculture du G20 que Poutine et ses représentants - y compris ceux qui participent aux réunions à Washington cette semaine - étaient responsables des "immenses souffrances humaines" causées par la guerre, a indiqué un responsable du Trésor.

"Cela inclut les vies innocentes prises par les attaques de missiles barbares du président Poutine à travers l'Ukraine hier", a-t-elle déclaré, en faisant référence à la vague de frappes aériennes la plus étendue à frapper loin de la ligne de front depuis le début de la guerre le 24 février.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" en Ukraine pour la débarrasser des nationalistes et protéger les communautés russophones. L'Ukraine et l'Occident affirment qu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée.

Mme Yellen a déclaré que le blocus des ports et la destruction des infrastructures agricoles par la Russie avaient perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et la production alimentaire, l'impact se faisant particulièrement sentir dans les pays en développement que la Russie "prétend faussement soutenir."

Elle a souligné que les sanctions américaines contre la Russie ne visent pas la production, la fabrication, la vente ou le transport de produits agricoles, y compris les engrais, et a exhorté les responsables du G20 à s'assurer que leurs industries savent que les sanctions ne doivent pas entraver l'acheminement des produits agricoles vers ceux qui en ont besoin.

Elle a également appelé les pays du G20 à augmenter l'aide financière à des initiatives telles que le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, auquel Washington vient de donner 155 millions de dollars, et à éviter toute restriction des exportations de produits alimentaires.

Les États-Unis ont annoncé une aide de près de 10 milliards de dollars cette année pour apporter un soutien essentiel aux pays souffrant d'insécurité alimentaire, a précisé Mme Yellen.

Elle a ajouté que les membres du G20 devraient exhorter les institutions financières internationales à poursuivre la mise en œuvre des engagements pris dans leur Plan d'action pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Washington soutiendrait également un gel temporaire du service de la dette pour les pays qui ont besoin d'un allègement de leur dette et qui ont demandé de l'aide au titre du Cadre commun du G20 adopté fin 2020, a-t-elle ajouté.

Le groupe dans son ensemble a proposé un gel des paiements du service de la dette des pays à faible revenu de mai 2020 à fin 2021, suspendant 12,9 milliards de dollars de paiements du service de la dette, mais a refusé de le prolonger en 2022.