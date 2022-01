Zelenski propose une réunion avec Biden et Poutine, annonce Kiev

KIEV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski a proposé la tenue d'une réunion au sommet avec ses homologues américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine afn d'évoquer la crise ukrainienne, a annoncé vendredi son chef de cabinet, Andriy Yermak.

La Russie a déclaré jeudi que ses efforts en vue de convaincre l'Occident d'empêcher l'expansion de l'Otan vers l'Est, via notamment une intégration de l'Ukraine, l'avaient menée à une impasse et a menacé d'en tirer les conséquences, sans en préciser la nature.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Jean-Stéphane Brosse)