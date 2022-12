Zelenskiy déclare que le système Patriot américain sera un élément crucial des défenses de l'Ukraine

"C'est le seul moyen de priver l'État terroriste de son principal instrument de terreur - la possibilité de frapper nos villes, notre énergie", a déclaré M. Zelenskiy lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, aux côtés du président américain Joe Biden.

Le système Patriot est "un système défensif, il ne s'agit pas d'une escalade, il est défensif", a déclaré M. Biden aux journalistes. "Nous aimerions qu'ils ne soient pas utilisés, il suffit de stopper les attaques".

M. Zelenskiy et d'autres hauts responsables ukrainiens plaident depuis longtemps auprès des alliés pour qu'ils fournissent davantage de systèmes anti-aériens et antimissiles afin d'aider à contrer les frappes de missiles russes contre les centrales électriques et autres infrastructures critiques.

M. Biden et le secrétaire d'État Antony Blinken avaient auparavant déclaré que les États-Unis fourniraient une aide militaire supplémentaire de 1,85 milliard de dollars à l'Ukraine, y compris un transfert du système de défense aérienne Patriot.

Le Patriot est considéré comme l'un des systèmes de défense aérienne américains les plus avancés et propose une protection contre les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques. Il comprend généralement des lanceurs ainsi que des radars et d'autres véhicules de soutien.

Les États-Unis ont envoyé environ 50 milliards de dollars d'aide au gouvernement de Kiev alors qu'il se défend contre une invasion de la Russie qui a commencé il y a 10 mois.