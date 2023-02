Zelenskiy demande l'aide rapide des alliés alors que la Russie pilonne l'est de l'Ukraine

La plupart des tirs d'artillerie russes se sont concentrés sur Bakhmut, une ville bombardée de la province de Donetsk et une cible principale pour le président Vladimir Poutine. Les troupes ukrainiennes y ont fortifié leurs positions en prévision de combats de rue.

La capture de Bakhmut constituerait un tremplin pour la Russie, qui pourrait ainsi avancer vers deux villes plus importantes de Donetsk, Kramatorsk et Sloviansk, et donnerait à Moscou un élan après des mois de revers sur le champ de bataille suite à son invasion en février dernier.

Les ministres de la défense de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles pour discuter de la guerre et des stocks. M. Zelenskiy a déclaré que la Russie était pressée d'obtenir le maximum de résultats avec sa dernière poussée avant que l'Ukraine et ses alliés ne puissent rassembler leurs forces.

"C'est pourquoi la vitesse est essentielle", a-t-il déclaré dans une allocution vidéo en soirée.

"La rapidité dans tout - l'adoption des décisions, l'exécution des décisions, l'expédition des fournitures, la formation. La rapidité sauve la vie des gens, la rapidité ramène la sécurité, et je remercie tous nos partenaires qui réalisent que la rapidité est importante."

L'Ukraine utilise des obus plus rapidement que l'Occident ne peut les fabriquer.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Ukraine lance sa propre offensive contre la Russie au printemps et que les alliés de Kiev s'efforçaient de s'assurer qu'ils disposaient des blindages, de la puissance de feu et de la logistique nécessaires pour la rendre efficace.

"L'Ukraine a des besoins urgents pour l'aider à faire face à ce moment crucial dans le déroulement de la guerre. Nous pensons qu'il y aura une fenêtre d'opportunité pour qu'ils puissent faire preuve d'initiative", a déclaré M. Austin lors de la réunion des ministres de la défense.

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que Poutine "se prépare à plus de guerre, à de nouvelles offensives et à de nouvelles attaques."

À l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe, le Kremlin a intensifié ses opérations dans une large bande du sud et de l'est de l'Ukraine, et une nouvelle offensive majeure a été largement anticipée.

Dans son rapport du soir, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes ont effectué des tirs de mortier et d'artillerie sur plus de 20 villes et villages dans la partie de la ligne de front de Bakhmut, y compris la ville elle-même.

Elles ont également lancé des frappes de missiles sur les villes industrielles de Kostyantynivka et Kramatorsk à Donetsk, a-t-il précisé.

Les forces russes ont progressé progressivement dans leur assaut sur Bahkmut, a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche.

La Grande-Bretagne a déclaré mardi que les mercenaires du groupe Wagner, qui ont été le fer de lance de l'assaut russe sur Bakhmut, avaient réalisé de petits gains dans sa périphérie nord au cours des trois derniers jours.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que les forces russes ne seraient pas en mesure de capturer la ville de sitôt. Dans un message sur la plateforme Telegram, Prigozhin a déclaré que l'Ukraine se renforçait avec jusqu'à 500 nouveaux combattants par jour.

PLUS D'AIDE MILITAIRE ?

L'Ukraine, qui s'est vu promettre des chars de combat le mois dernier, est également désespérément à la recherche d'avions de chasse et de missiles à plus longue portée pour étouffer dans l'œuf toute nouvelle offensive russe significative et aider à renverser la vapeur face à la puissance de feu nettement supérieure de Moscou.

L'Allemagne a semblé réduire à néant les espoirs de Kiev en matière d'avions de combat lorsque son ministre de la défense a déclaré que cette question n'était pas prioritaire pour le moment, mais qu'elle serait certainement discutée.

"Ce n'est que lorsque le ciel de l'Ukraine restera sûr au cours des trois, quatre prochains mois, que vous pourrez parler de toutes les autres étapes ultérieures", a-t-il déclaré mardi.

Le Kremlin, qui qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale" visant à éliminer les menaces pour la sécurité, a déclaré que l'OTAN démontrait chaque jour son hostilité envers la Russie et s'impliquait de plus en plus dans le conflit.

Kiev et ses alliés qualifient les actions de la Russie d'accaparement de terres sans provocation.

Les responsables ukrainiens ont également déclaré que les Russes avaient subi de grosses pertes autour de Vuhledar, une ville située à 150 km (90 miles) au sud-ouest de Bakhmut, notamment des chars, des véhicules blindés et du personnel.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

Sur la ligne de front ukrainienne enneigée entre Vuhledar et Marinka, à 30 km au nord-est, et à 400 mètres (1 300 pieds) des positions russes, deux officiers ont déclaré que les forces de Kiev tenaient bon face à l'intensification des tirs d'artillerie et de mortier russes.

La Russie détient désormais des pans entiers des régions méridionales de Kherson et de Zaporizhzhia, y compris sa centrale nucléaire, la quasi-totalité de Luhansk et plus de la moitié de Donetsk, y compris la capitale régionale.

Un rapport soutenu par les États-Unis et publié mardi a déclaré que la Russie a détenu au moins 6 000 enfants ukrainiens - probablement beaucoup plus - dans des sites en Crimée et en Russie dont le but principal semble être la rééducation politique.

L'ambassade de Russie à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.