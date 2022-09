Zelenskiy demande que la Russie soit punie et perde son droit de veto à l'ONU.

L'allocution enregistrée de M. Zelenskiy devant les dirigeants mondiaux à l'Assemblée générale des Nations unies mercredi est intervenue après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné la première mobilisation de la Russie en temps de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Moscou prévoit d'enrôler quelque 300 000 soldats dans une escalade apparente de son invasion de l'Ukraine qui a commencé en février et a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et réduit des villes en ruines.

"Un crime a été commis contre l'Ukraine, et nous demandons une juste punition", a déclaré Zelenskiy à l'organe des Nations Unies.

"Un tribunal spécial devrait être créé pour punir la Russie pour le crime d'agression contre notre État... La Russie devrait payer cette guerre de ses biens", a déclaré le président ukrainien, exhortant l'ONU à "retirer le droit de veto" à la Russie en tant que membre du Conseil de sécurité.

Zelenskiy a énoncé ce qu'il a dit être cinq conditions non négociables pour la paix. Celles-ci comprenaient la punition de l'agression russe, la restauration de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et des garanties de sécurité.

De nombreux délégués aux Nations Unies ont ovationné Zelenskiy à la fin de son discours.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Poutine avait ordonné l'appel sous les drapeaux lors d'une allocution télévisée au cours de laquelle il avait également annoncé son intention d'annexer quatre provinces ukrainiennes et menacé d'utiliser des armes nucléaires pour défendre la Russie, déclarant : "Ce n'est pas du bluff".

PROTESTATIONS CONTRE LA MOBILISATION

Les vols en partance de Russie ont rapidement affiché complet, et le chef de l'opposition emprisonné Alexei Navalny a appelé à des manifestations de masse contre la mobilisation. Les Russes ont déclaré que certaines personnes recevaient déjà des avis de convocation, et la police interdisait aux hommes de quitter une ville du sud.

Le groupe indépendant de surveillance des manifestations OVD-Info a déclaré que plus de 1 300 personnes avaient été arrêtées lors des manifestations mercredi soir.

Ne proposant aucune preuve, Poutine a accusé les responsables des États de l'OTAN de menacer d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Ils doivent savoir que "la girouette peut se tourner vers eux", a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie "dispose également de divers moyens de destruction".

"Lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n'est pas du bluff".

Le président américain Joe Biden, dans un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, a répondu : "Une fois de plus, pas plus tard qu'aujourd'hui, le président Poutine a proféré des menaces nucléaires ouvertes contre l'Europe, dans un mépris imprudent des responsabilités du régime de non-prolifération."

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne et des pays du Groupe des Sept, présents à New York pour l'Assemblée générale, ont convoqué des réunions pour la fin de la journée de mercredi afin de discuter de nouvelles sanctions et de livraisons d'armes pour Kiev après l'ordre de Poutine.

"Il est clair que la Russie veut détruire l'Ukraine", a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE. "Nous ne nous laisserons pas intimider".

Séparément, un important échange de prisonniers a eu lieu mercredi, la Russie libérant 215 prisonniers ukrainiens et 10 étrangers, et Kiev libérant 55 Russes.

Les prisonniers étrangers libérés par la Russie étaient des ressortissants américains, britanniques, croates, marocains et suédois dans le cadre d'un accord négocié par l'Arabie saoudite, selon un ministère saoudien.

Les Ukrainiens libérés avaient été capturés après une longue bataille pour la ville portuaire de Mariupol plus tôt cette année et comprenaient des commandants militaires de haut rang, a déclaré Andriy Yermak, le chef du bureau du président Volodymyr Zelenskiy.

Ces mesures interviennent à un moment où la Russie est confrontée à une série d'échecs sur le champ de bataille, sa force d'invasion ayant été mise en déroute dans le nord-est de l'Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont capturé certaines des principales voies d'approvisionnement qui avaient desservi la ligne de front de la Russie dans l'est, et disent qu'elles sont maintenant prêtes à pousser plus profondément dans le territoire que Moscou avait capturé au cours de mois de combats intenses.

"Aucune quantité de menaces et de propagande ne peut cacher le fait que l'Ukraine est en train de gagner cette guerre, que la communauté internationale est unie et que la Russie est en train de devenir un paria mondial", a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace.

RISQUE POLITIQUE

La mobilisation de la Russie est peut-être la démarche politique intérieure la plus risquée des deux décennies de Poutine au pouvoir, et fait suite à des mois de promesses du Kremlin qu'il ne ferait rien de tel.

La guerre semble jusqu'à présent bénéficier d'un soutien populaire dans un pays où les médias indépendants ont tous été fermés et où toute critique publique de l'"opération militaire spéciale" est interdite.

Mais pour de nombreux Russes ordinaires, notamment dans les classes moyennes urbaines, la perspective d'être envoyé au combat serait le premier indice que la guerre les touche personnellement.

Dans le métro de Moscou, on pouvait voir des hommes étudier les papiers de convocation.

"On se sent toujours inquiet dans ces moments-là. Parce que vous avez une femme et des enfants et vous y pensez", a déclaré un habitant à Reuters.

Dans la ville de Kursk, plus proche de l'Ukraine, une femme a déclaré : "Ils ne laissent pas les gens sortir de Koursk. Il y a des cordons de police partout, qui vérifient chaque voiture. Si un homme conduit, ils inspectent ; si c'est une femme, ils lui demandent d'ouvrir le compartiment à bagages. Si l'homme est de Koursk, ils vous renvoient."

Plusieurs experts militaires occidentaux ont déclaré que l'enrôlement de centaines de milliers de nouvelles troupes prendrait des mois, ne ferait pas grand-chose pour ralentir les pertes de la Russie et pourrait même aggraver la situation en retirant des ressources du champ de bataille pour former et équiper les recrues.